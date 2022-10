Kőkemény válságintézkedéseket jelentett be a pécsi önkormányzat

A pécsi önkormányzat az intézményeit és gazdasági társaságait érintő általános takarékossági javaslatokat dolgoz ki, új szociális támogatásokat vezetne be, emellett a közvilágítási rendszer korszerűsítését és a vízszolgáltató villamosenergia-függetlenedését célzó intézkedési terveket is megfogalmaz - mondta a baranyai megyeszékhely külsős alpolgármestere kedden, városházi sajtótájékoztatón.

Ruzsa Csaba közölte: energiatakarékossági intézkedéscsomag összeállításához látott hozzá a helyhatóság szakértők, a városi cégek és intézmények bevonásával. A még alakuló dokumentum jelenleg több mint száz javaslatot tartalmaz, a végleges változatot politikai vitára bocsátják majd a közgyűlés egy októberi ülésén - mondta.

Kiemelte, Pécsen a villamos energia árának emelkedése jelent komoly terhet, hiszen a lakóingatlanok csaknem felének, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és az intézmények által használt ingatlanok túlnyomó részének fűtését biomassza alapon működő távfűtéssel oldják meg.

Azt mondta, ha nem változtatnának semmit, a városi fenntartásban működő intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok energiaszükséglete - jelenlegi árfolyamokon és árakon számolva -

így is több mint 6,6 milliárd forinttal igényelne nagyobb forrást jövőre, mint 2022-ben.

Az intézkedéscsomagtól az önkormányzati fenntartású intézmények és cégek esetében 15-20 százalék energiamegtakarítás elérését várják - közölte, aláhúzva: az alapszolgáltatások gyakorlatilag változatlan formában működnek december után is, így a gyereknevelési és szociális intézményekben az energiamegtakarítási intézkedések nem korlátozhatják a szolgáltatások minőségét és mennyiségét.

A munkahelyek, intézmények tereiben maximálisan 20 fokos hőmérsékletet javasolnak a téli időszakra. Arra kérik az épületek használóit, hogy az olcsóbb fűtés érdekében optimalizálják telephelyeiket, korszerűsítsék a világítást, tartózkodjanak a nagyobb fogyasztók, például kiegészítő fűtőtestek használatától - ismertette.

A kulturális és sportlétesítmények esetében az általános hőmérsékletcsökkentés és takarékoskodás, valamint energiahatékonysági beruházások mellett csökkentett - például kiállításoknál előzetes bejelentkezéshez kötött - nyitvatartási időt vagy teljes lezárást javasolnak decembertől. Így például csak a komolyabb hideg beálltával nyitna ki a városi műjégpálya, s azt már február végén be is zárnák, továbbá a leghidegebb hónapokban több kulturális intézményt is - így a Pécsi Kulturális Központot - bezárnának.

A Zsolnay Kulturális Negyed a javaslat szerint télen hétfőn, kedden és szerdán csak csoportos igények esetén, előzetes bejelentkezés alapján lenne nyitva, hasonlóan a múzeumhoz, míg a népszerű pécsi házasságkötő helyszínt, a Boldogság Házát ideiglenesen bezárnák, a funkciót pedig elköltöztetnék a kultnegyedbe.

A javaslatok érintik az önkormányzati cégek, intézmények dolgozóit is, hiszen a javaslat szerint péntekenként otthoni munkavégzést javasolnak számukra, miközben munkavégzésük helyén legfeljebb 20 fok lehetne.

A spórolást szolgálná két nagyobb beruházás is - mondta az alpolgármester. Kifejtette: a közvilágítási rendszer még nem korszerűsített lámpatesteinek egymilliárd forintba kerülő cseréjével a mai áron évi több mint 400 millió forintot lehetne spórolni, míg a vízszolgáltatónál napelemek munkába állításával a jelenlegi 50-ről 100 százalékra lehetne emelni az önállóan előállított villamos energia részarányát. Mindezek megvalósításához pályázati vagy kormányzati segítséget várna Pécs - jelezte.

Ruzsa Csaba közölte: az intézkedések között olyan szimbolikus lépések is szerepelnek, mint a pécsi városháza vagy a TV-torony díszkivilágításának lekapcsolása a pénteki és a hétvégi napok kivételével, vagy a hivatali gépjárművek használatának csökkentése.

A város pluszbevételeket szerezne a növekvő energiaköltségek finanszírozása érdekében - közölte Ruzsa Csaba, példaként említve, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanokat - bérlakásokat és kihasználatlan épületeket - adnának el több mint egymilliárd forint értékben.

A kormányzati kompenzációs tárgyalásokról szólva a kiemelt pécsi célok és javaslatok között említette: szeretnék elérni, hogy a bölcsődék és óvodák, a szociális intézmények 2022 és 2023 közötti energiaköltség-növekményét térítse meg az állam, segítse a közbiztonság érdekében a közvilágítás korlátozásmentes fenntartását, emellett egy civil - közművelődési és szociális - szervezetek, valamint egy helyi vállalkozások támogatását szolgáló alap felállítását, valamint a kulturális és sportintézmények energetikai célú fejlesztését.

Nyőgéri Lajos (MSZP), a város szociális ügyekért felelős alpolgármestere azt mondta, a rászorulókat, az egyedülállókat, az időseket, a családokat támogatná a város: ennek megfelelően az önkormányzat újra csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz a felsőoktatásban tanuló gyereket nevelők érdekében, iskoláztatási támogatást vezetne be a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, emelnék a tűzifaadományozás mértékét, a már meglévő gyógyszertámogatás mellé kiegészítő, jövedelmi határhoz kötött támogatást nyújtanának, továbbá rászorultsági szintenként a megélhetést is segítenék.

Ruzsa Csaba közölte: a tervek szerint még e hónapban véglegessé válik a város energiatakarékossági stratégiája, az intézkedési terv és a szociális intézkedések köre, novembertől pedig mindezeknek megfelelően hozza meg döntéseit az önkormányzat.

