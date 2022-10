Varga Mihály nem zárja ki, hogy jobb lesz az idei költségvetési hiány

A pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a kormány idén 4,9%-os hiánycélt tűzött ki, ezt felfelé módosítja az ESA egyenleg tekintetében az extra földgázbeszerzés. De nem tartja kizártnak, hogy még ezzel az 1,2 százalékpontos hiányemelő tétellel is a 4,9% alatt lehet az idei költségvetési deficit, ha az optimista forgatókönyv valósul meg. Érdeklődésünkre azt is elárulta Varga Mihály, hogy a kifizetési stop nyomán a kormány 300 milliárd forintot tud megfogni októberben a kiadási oldalon.

Költségvetés

Varga Mihály az eseményen arról is beszélt, hogy a kormány az idei költségvetési egyenleg tartása érdekében milyen intézkedéseket hozott.

Leszögezte: a háború és a szankciók közepette is kiemelt feladat a stabilitás megőrzése.

Ezért a 4,9%-os hiánycélt tartja a kormány, az Eurostat földgázbeszerzéssel kapcsolatos elszámolás ajánlása miatt kellett emelni a célt 1,2 százalékkal. Vannak olyan kormánytagok, akik az eredeti 4,9%-os hiánycélnál is kisebb számra is fogadást kötnének a friss költségvetési adatok fényében - mondta Varga Mihály. A tárcavezető később azt is hozzátette, hogy

nem zárom ki, hogy az extra földgázkészlet elszámolásával is a 4,9%os hiány fog megvalósulni, ha az optimista forgatókönyv valósul meg.

Az idei költségvetési folyamatokat értékelve kiemelte, hogy április óta lényegében a kumulált pénzforgalmi hiány nem változott. Erről legutóbb itt írtunk:

Azt is előrevetítette, hogy a hazai hajdúszoboszlói párnagáz kitermelése a tőzsdei ár függvényében akár 500-900 milliárd forintos költségvetési bevételt is eredményezhet, ennyivel javulhat az államkassza helyzete akár még idén is.

Októberben a kifizetési stop várhatóan 300 milliárd forinttal javítja a költségvetés pénzforgalmi egyenlegét. Erre a takarékos gazdálkodás miatt van szükség, október 31-ig él ez az intézkedés. Azt is megjegyezte, hogy azt látni, hogy a minisztériumok el tudnak működni bizonyos működési kiadások kifizetése nélkül is.

A jövő évi költségvetésre decemberben tér vissza a kormány. Addigra sokkal pontosabb adatai lesznek a kormánynak - jelezte kérdésre válaszolva Varga Mihály.

Gazdasági kilátások

Idén 4%-os GDP-növekedéssel számol a kormány, jövőre várhatóan lassabb lesz a növekedés üteme. Azokkal az elemzői előrejelzésekkel ért egyet a miniszter, amelyek azt mondják, hogy 2023-ban 1% körül lehet a GDP-növekedés. "Emellett jövőre egy 10% feletti infláció valószínű" - jegyezte meg a miniszter.

A harmadik negyedévben a Pénzügyminisztérium a magyar gazdaság visszaesésére számít, az infláció visszafogja a fogyasztást, valamint a rendkívüli aszály a mezőgazdaság teljesítményét rontja.

A növekedés várható szerkezetéről is beszélt a tárcavezető. A pénztárgép forgalmi adatai azt mutatják, hogy visszaesés látható a kiskereskedelemben. Az ipar és építőipar stagnálhatott, a szolgáltatások viszont bővülhettek. Itt megemlítette a vendéglátást, infokommunikációs szektort.

A negyedik negyedévben tovább gyorsulhat a GDP-csökkenés üteme. A szolgáltatószektort is elérik a negatív hatások - magyarázta.

