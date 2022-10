Az ibériai modell alapján jöhet az EU-s gázársapka

Az Európai Unió országainak szerdai újabb találkozóján az a kérdés fog dominálni, hogy hogyan, mikor, és hogy kell-e a gázárakat korlátozni, mivel a tagállamok magas gázárak letörését célzó közös tervre törekednek - ez a kompromisszum hetek óta nem sikerült.

A 27 országot tömörítő EU a következő lépést tervezi, hogy megfékezze az emelkedő energiaárakat és megvédje a fogyasztókat az emelkedő számláktól, miközben Európa a szűkös orosz gáz, a megélhetési válság és a recesszió fenyegető veszélye által szegélyezett tél felé tart.

Gyors megoldást kell találnunk, amely az egész Európai Unióra alkalmazható. A nemzeti megoldások nem jelentenek megoldást

- mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a Reuters jelentése szerint.

Az uniós energiaügyi miniszterek szerdán Prágában találkoznak, hogy megpróbáljanak egyértelműbb utasításokat adni arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottságnak mit kellene javasolnia a blokk következő sürgősségi energiaügyi intézkedéseként.

Az országok azonban még mindig nem tudják eldönteni, hogy mit akarnak.

Mivel a gázárak csaknem 90 százalékkal magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, a legtöbb uniós ország azt mondja, hogy gázárplafont akar, de nem értenek egyet annak kialakításában. Néhány ország, köztük Németország, Európa legnagyobb gázpiaca, továbbra is ellenzi a plafon bevezetését.

Az uniós vezetők múlt heti megbeszélései nem sokat segítettek a következő lépések tisztázásában. A megbeszélések "minden irányba elmentek" - mondta egy uniós diplomata, utalva a számos felmerült lehetőségre, köztük a teljes gázra, a vezetékes gázra vagy csak a villamosenergia-termelésre használt gázra vonatkozó árplafonra.

Egy másik uniós diplomata szerint a vezetők megbeszélései nem hoztak "egységes jelzést".

Azt mondanám, hogy a várakozások alacsonyak

- mondta a diplomata a szerdai találkozóról.

Mások inkább abban bíztak, hogy konszenzus alakul ki. Az EU egyik magas rangú tisztviselője szerint az országok az "ibériai modell" felé hajlanak, amely gyors megoldásként az energiatermelésre használt gáz árának felső határát szabja meg. Spanyolország és Portugália júniusban vezette be ezt a rendszert, ami segített a helyi áramárak csökkentésében. Az ötlet más országok körében is támogatást nyert, bár egyesek aggódnak, hogy ez növelheti az uniós gázkeresletet, mivel Spanyolország gázfelhasználása az intézkedés hatására megnőtt.

Az uniós országok már korábban is sürgősséggel vezették be az energiacégekre vonatkozó különadót, a gáztárolók feltöltésére vonatkozó kötelezettségeket, és a villamosenergia-igény visszafogását, hogy kezeljék az energiaárak emelkedését. A nyomás azonban fokozódik, hogy sikerüljön további uniós szintű intézkedésekről megállapodni, miután Németország bejelentette, hogy akár 200 milliárd eurót is fordít arra, hogy megvédje fogyasztóit és vállalkozásait a magas energiaköltségektől - ami egyes országok részéről visszatetszést váltott ki a nemzeti támogatások egyenlőtlen elosztása miatt.

Címlapkép: Getty Images