Hogy vészeli át a magyar gazdaság az energiaválságot? Egy hét múlva jön az év legfontosabb gazdaságpolitikai konferenciája!

Egy hét múlva tartjuk a Marriott Hotelben a 2022-es Budapest Economic Forumot, mely a Portfolio legfontosabb gazdaságpolitikai konferenciája. Naponta hallunk-olvasunk a küszöbön álló energiaválságról, a forint fékezhetetlen zuhanásáról vagy a vállalati finanszírozás nehézségeiről, így témákban biztos nem lesz hiány, igyekeztünk a legfontosabb hazai és nemzetközi szakembereket megnyerni, hogy tartsanak velünk a konferencián.

Október 19-én szerdán reggel 8 órakor kezdődik a Portfolio kulcsfontosságú gazdaságpolitikai konferenciája a budapesti Marriott Hotelben. Az eseményre érdemes lesz időben érkezni, hiszen rögtön a nyitó előadást Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért felelős miniszter tartja. A brüsszeli tárgyalások alakulása pedig kulcsfontosságú a magyar gazdaság és a forint szempontjából, hónapok óta arra várunk, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a magyar helyreállítási alap és a következő uniós költségvetési ciklus forrásainak felhasználását. Talán a minisztertől most friss információkat is kapunk a tárgyalások állásáról.

Navracsics Tibor után pedig Varga Mihály pénzügyminiszter videoüzenetét hallgathatjuk meg, aki várhatóan a magyar gazdaság előtt álló kihívásokról beszél majd, illetve akár néhány tervet is elárulhat, melyek a kormány tarsolyában vannak a válság kezelésére. A két erős nyitóelőadás után sem pihenünk, hiszen érkezik Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki napjaink egyik legégetőbb problémájáról, az energiaválságról, illetve annak kezeléséről beszélhet.

Hernádi Zsolt MOL-csoport, elnök-vezérigazgató

A kiemelt magyar szereplők után pedig két külföldi szakértő véleményét hallhatjuk, akik egy kicsit globális kontextusba helyezik majd a mostani helyzetet. Személyesen lesz velünk Budapesten David Lubin, a Citi vezető feltörekvő piaci közgazdásza, utána pedig online csatlakozik be a programba Steen Jakobsen a Saxo Banktól, akinek tavalyi előadása is nagy népszerűségnek örvendett.

A témák sokszínűsége miatt az első szekció után muszáj „ketté szakadnunk”, de természetesen a konferencia résztvevői szabadon választhatnak, az előadások és panelbeszélgetések között folyamatos lesz az átjárás. A II/A szekcióban elsősorban a magyar gazdaság kilátásaival folytatjuk, érkezik Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akinek a szavait kiemelten figyelik a gazdaságpolitika döntéshozói is. És a délelőttbe belefér még két panelbeszélgetés is, előbb hazai, majd nemzetközi elemzőkkel.

Közben a II/B szekcióban a magyar gazdaság előtt álló néhány kihívást elemzünk részletesebben. Előadást tart Róbert Vass, a Globsec elnöke Pozsonyból jelentkezik majd be a legfrissebb geopolitikai meglátásaival. Utána pedig külön panel szól majd a munkaerőpiacról, a tartósan gyenge forintárfolyam vállalati hatásairól, a vállalati energiaválságról, illetve a beszállítói láncokról. Ezekben vendégünk lesz többek között Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója, Pletser Tamás olaj- és gázpiaci elemző, Sásdi Norbert, az eMag kereskedelmi igazgatója és Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója.

Közben párhuzamosan a II/A szekcióban is vállalatvezetők beszélgetnek majd, előbb Orbán Gábor a Richtertől és Tibor Dávid a Masterplasttól, majd a KPMG CEO Outlook felmérésének eredményeit elemezzük. A sikeres gazdaság alapja persze a sikeres tőzsde is, így jön Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is.

A délutáni harmadik szekció forgatókönyve immár hagyományosnak mondható: Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója után Virág Barnabás, az MNB alelnöke ad elő, aki a monetáris politika aktualitásairól beszélhet, majd a szokásos bankvezéri kerekasztal zárja a programot.

