Nem hinnénk, ha nem látnánk: most jobban tombol a koronavírus Magyarországon, mint tavaly ilyenkor

Portfolio 2022. október 12. 16:58

Háromszor annyi új fertőzött, két és félszer annyi kórházi beteg, másfélszer annyi haláleset, mint tavaly ilyenkor – itt tart most a koronavírus-járvány Magyarországon. A számokból látszódik, hogy relatíve kevésbé jár súlyos következményekkel most a fertőzés (kisebb a súlyos betegek aránya), abszolút értelemben viszont egyelőre súlyosabb a helyzet a tavaly őszinél. Pedig a múlt hét nem is volt az előzőekhez képest kirívó: 15 megyében csökkent az új esetek száma.