Teljes körű ellenőrzési eljárás alá vonja az Európa Tanács Magyarországot

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) ma úgy döntött , hogy mivel Magyarországon a jogállamiság és a demokrácia régóta fennálló problémái "továbbra is nagyrészt megoldatlanok", az országot teljes körű ellenőrzési eljárás alá vonja.

Magyarország ezzel a tizedik olyan ET-tagállam, amely teljes körű megfigyelés alá kerül. (A másik kilenc: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Moldova Köztársaság, Lengyelország, Örményország, Szerbia, Törökország és Ukrajna). Az eljárás magában foglalja a PACE két előadójának rendszeres látogatását, a hatóságokkal folytatott folyamatos párbeszédet, valamint annak rendszeres értékelését, hogy a tagállam mennyire tartja tiszteletben az Európa Tanács kötelességeit és kötelezettségvállalásait.

Az Európa Tanács nem tévesztendő össze az Európai Unió (de facto) legfontosabb döntéshozó szervével, az Európai Tanáccsal. Az Európa Tanács nem uniós intézmény (így az eljárásának nincs köze az uniós támogatás hozzáféréséről is szóló uniós jogállamisági vitával), főbb céljai az emberi jogok védelme, a munkakörülmények javítása, de környezetvédelmi kérdésekkel is aktívan foglalkozik. Főbb szervei között van az Emberi Jogok Európai Bírósága és a Velencei Bizottság is.

A Közgyűlés George Papandreou (Görögország, SOC) és Eerik-Niiles Kross (Észtország, ALDE) jelentésén alapuló állásfoglalásában kijelentette, hogy

a kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvények széles körű alkalmazása "súlyosan korlátozza a politikai pluralizmust, amely egy demokratikus rendszer jellemzője".

A közelmúltban bekövetkezett jogi változások és a választási törvényekkel kapcsolatos problémák azt jelentik, hogy a jelenlegi választási keret "nem biztosít egyenlő feltételeket a tisztességes választásokhoz" - állapították meg a parlamenti képviselők, akik egy sor ajánlást fogalmaztak meg a választásokkal, az igazságszolgáltatással és a médiával kapcsolatban.

A közgyűlés egyebek mellett aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy az ország 2020 óta veszélyhelyzet címén különleges jogrendet alkalmaz. Az ilyen lépéseknek "megalapozottnak, arányosnak és időben korlátozottnak kell lenniük" - mondta a testület.

