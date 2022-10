Gulyás Gergely bejelentette: hatalmas változás jön a napelemeknél!

Más állami dolgozóknál jövőre nem lesz lehetőség nagyobb béremelésre. A pedagógusoknak viszont az uniós megállapodás nélkül is emelt volna a kormány 10%-ot - részletezte.

Abban bízik a kormány, hogy 2024-től mások lesznek a gazdasági perspektívák. És ez megalapozhat nagyobb béremelést más állami alkalmazottaknak is. Most és jövőre általános állami béremelésre nincs lehetőség, mert közben a rezsicsökkentést is fent kell tartani - magyarázta.

Megismételte: a pedagógusbéreket a bizottsági megállapodás az általános diplomás bérekhez köti.