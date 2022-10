Nagy bajtól tartanak Európa legnagyobb atomerőműjénél

Álhírnek nevezte Petro Kotyin, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat elnöke csütörtökön azokat az orosz állításokat, amelyek szerint az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműnek orosz üzemanyagra lenne szüksége. Kotyin az interjúban beszélt arról is, hogy leginkább attól tart, hogy leállhat a reaktorokat hűtő rendszer áramellátása, és elveszíthetik a vészhelyzet esetén működésbe lépő, dízelolajjal működő aggregátorokat, amelyeknek csak tíz napra elegendő üzemanyagkészletük van.

A Reuters hírügynökségnek adott interjúban Kotyin azt mondta, az atomerőmű friss fűtőanyag-utánpótlással rendelkezik.

Nagyon sok pletyka és álhír kering az oroszok részéről. Ha át akarnának állni egyik beszállítóról a másikra, akkor annak már csak az előkészítése is nagyjából három évet venne igénybe

- állította az Enerhoatom elnöke.

A Zaporizzsjai erőművet a háború korai szakaszában foglalták el az orosz csapatok. A komplexumot azóta több találat is érte, melyért Kijev és Moszkva rendszeresen egymást teszi felelőssé. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) augusztus végén tett látogatást az erőműben, és megállapította, hogy több épületben is komoly károk keletkeztek, valamint felszólította a harcoló feleket arra, hogy szűntessék be a környéken folyó harcokat.

Petro Kotyin azt követően szólalt most meg, hogy nemrég az Roszenergoatom, az oroszországi atomerőműveket üzemeltető vállalat azt közölte: orosz fűtőelem használatára állnak át a zaporizzsjai atomerőműben, amint a mostani tartalékok kimerülnek. Az Enerhoatom elnöke az interjúban beszélt arról is, hogy leginkább attól tart, hogy

LEÁLLHAT A REAKTOROKAT HŰTŐ RENDSZER ÁRAMELLÁTÁSA, ÉS ELVESZÍTHETIK A VÉSZHELYZET ESETÉN MŰKÖDÉSBE LÉPŐ, DÍZELOLAJJAL MŰKÖDŐ AGGREGÁTOROKAT,

amelyeknek csak tíz napra elegendő üzemanyagkészletük van.

Ez példa nélküli helyzet lenne Európa legnagyobb atomerőművében

- tette hozzá Kotyin.

Olekszij Csernisov ukrán közösségi és területfejlesztési miniszter csütörtökön közleményben bejelentette, hogy a fűtési szezon időben, mindenféle halasztás vagy változtatás nélkül kezdődik idén is Ukrajnában. A fűtési szezon a terveknek megfelelően akkor kezdődik, amikor a napi átlaghőmérséklet 8 Celsius-fok alá esik három egymást követő napon - közölte a tárcavezető.

Címlapkép: Getty Images