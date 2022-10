Parragh László: az MNB lépése recesszióba löki a magyar gazdaságot és csődhullámot okoz

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mai döntése nyomán várhatóan teljesen kiszárad a hitelpiac a következő időszakban

– mondta a Portfolio-nak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Vállalkozások tömege fog csődbe menni annak nyomán, hogy nem tudnak majd megfizethető hitelhez jutni

– emelte ki Parragh László, az új, drasztikusan megemelt kamatszint mellett pedig a már meglévő hitelük is visszafizethetetlen lesz sokak számára. Az érvényben lévő moratórium elodázhatja a problémát, de amikor annak vége lesz, tömeges bedőlések várhatóak – tette hozzá.

A jegybank reggel jelentette be, hogy rendkívüli döntést hoz, erre azonnal megugrottak a BUBOR kamatok. „A hitelfelvétel és a vállalati beruházások zuhanására számíthatunk, a vállalati csődök nyomán pedig meg fog emelkedni a munkanélküliségi ráta” – prognosztizálja Parragh László.

A mai, drasztikus kamatemelés egyáltalán nem transzparens és teljesen váratlanul érte a vállalati szektort. Sorra hívnak a cégvezetők, hogy ami most történik, az halálossá válhat számukra

– mondta Parragh László.

Ezzel a döntéssel sérül az a jegybanki feladat, miszerint előretekintő iránymutatást ad a gazdaság érintettjeinek. Megnehezíti a vállalkozások helyzetét, hogy egy ilyen bizonytalan környezetben tudjanak tervezni, hiszen valamennyi monetáris hatóság kommunikáció azt szolgálná, hogy előre legyenek képesek tervezni a cégek. Az ilyen drasztikus, nem várt lépésekkel nem tudja lehorgonyozni azokat a várakozásokat, amiket korábban már ilyen céllal bejelent az MNB – fejtegette Parragh László.

A rendkívüli kamatemeléssel kiszárítják a hitelpiacot és recesszióba taszíthatják a gazdaságot. Ez teljesen szembe megy a kormányzat eddigi gazdaságpolitikájával, amely a növekedést igyekszik támogatni

– emelte ki az MKIK elnöke. „A gazdasági helyzet korábban is romlott, egyre nehezebbé vált, a drasztikus kamatemelés viszont borítékolja a válság kialakulását” – mondta Parragh László. Hozzátette: a vállalatok már egyébként is súlyos energiasokkot élnek át, most ezt egy hitelsokk is tetézi.

Utoljára a ’90-es években nézett szembe ilyen kedvezőtlen piaci helyzettel a magyar vállalati szektor az MKIK elnöke szerint.

Úgy véli, hogy számos cég kereshet finanszírozást külföldi devizában, azonban ez is egy kockázatos játék. Más választásuk azonban nem lesz, hiszen forint alapon nem fognak tudni hitelhez jutni.

Parragh László szerint egészen egyszerűen megroppan a hitelpiac, miközben a recesszió miatt megcsappannak a költségvetés bevételei. Ráadásul a megugró munkanélküliséget is az államnak kell majd finanszíroznia. „Az állam finanszírozási helyzete is romlik, de a kormányzat megoldja majd ezt a kihívást. A növekvő forintkamatok mellett kénytelen lesz euróhitelt felvenni” – zárta gondolatait az MKIK elnöke.

