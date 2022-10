Rezsiemelés: furcsa mínuszos számlák érkeznek - Mégis mi folyik itt?

Több olyan lakossági gázfogyasztó is van, akik már két számlát kaptak az augusztus elseje után életbe lépett új "rezsicsökkentési" rendszerben. Közülük néhány olvasónk arra hívta fel a figyelmünket, hogy a napokban érkezett második ilyen számlájukon első ránézésre furcsa mínuszos számok is vannak. Cikkünkben azt magyarázzuk el, hogy a szolgáltató miért fizet vissza az ügyfélnek pénzt a gázszámlán.

Ez az első ránézésre furcsának mondható helyzet a havonta diktálós lakossági gázfogyasztók esetén állhat elő. A földgázszámlán szereplő mínuszos érték, vagyis a jóváírás alapvetően ismét a jelleggörbével, és a fűtési profillal (valamint hőmérsékleti tényezővel) függ össze.

Aki még nincs képben ezekkel a fogalmakkal, azoknak mindenképpen ajánljuk elolvasásra ezt a cikkünket ide kattintva, vagy az MVM lakossági rezsicsökkentési tájékoztató oldalának ide vonatkozó részletes magyarázatát.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Ha valaki minden hónapban ugyanabban az időszakban jelenti le a valós gázfogyasztását, akkor annak tisztában kell lennie, hogy már rég nem a 144 köbméter havi limit a kulcsfontosságú szám, amit ismerni kell, főleg azok után nem, hogy a számlán a részösszegeket MJ mértékegység alapján számolja ki a szolgáltató, a köbméter, mint mértékegység pedig másodlagossá válik.

Induljunk ki egy valós példából: tegyük fel, hogy van egy olyan fogyasztók, akinek a fogyasztói profilja csak fűtésre van állítva, ám a valóságban több célra is használja a gázt (melegvíz előállítás, főzés és emellett fűtés) igaz arról saját maga sem tudott eddig, hogy milyen profilja van, mert ennek nem volt jelentősége a rezsicsökkentés rendszerének augusztus elsejei módosításáig. És ő egy olyan fogyasztó, aki a korábbi éves fogyasztási szokásai alapján nyugodt, mert éves gázfogyasztása jócskán elmaradt eddig az éves 1729 köbméteres limittől (ami inkább 63 645 MJ/év, érdemes a megajoule mértékegységgel is megbarátkozni az új rezsirendszerben hosszú távon).

Mivel ő a gázszolgáltató szemében csak fűtésre használja a gázt, ezért esetében szeptember egy bizonyos napjáig (a fűtési szezon kezdetének napjáig) nulla a kedvezményes áron használható földgázmennyiség, függetlenül attól, hogy a valóságban vegyes célra használja fel ezt az energiát (ezt úgy oldja meg a szolgáltató, hogy a hőmérsékleti tényezőt nullára veszi, teljes augusztusban, és szeptember közepétől kezd növekedni). Ezért állhattak elő olyan helyzetek tömegesen (és ebben a korábbi cikkünkben be is számoltunk erről), hogy egy mérsékelt augusztusi gázfogyasztás mellett is részben piaci árat fizettek jópáran a földgázért. Legyen a konkrét példánk ez: az újfajta számlázás első havi ciklusában egy 27 köbméteres gázfogyasztásból 20 köbmétert piaci áron fizettek.

Az ő esetükben viszont jött a második ciklus (augusztus 1. után a második havi gázszámla, pl. szeptember első harmada és október első harmada között), amikor a jelleggörbe és hőmérsékleti tényezők alapján meghatározott saját elméleti fogyasztásába már bőven belefért a tényleges havi gázfogyasztása, hiszen a csak fűtési profil mellett is járt már a hőmérsékleti tényezők alapján kiszámolt napi kedvezményes fogyasztási limit. Ha pedig általánosságban egy mérsékelt gázfogyasztási lakásról beszélünk (mert az éves fogyasztás sem éri el az éves limitet), akkor ez a fogyasztó a hideg őszi-téli hónapokban jellemzően képes beleférni a jelleggörbéjéből fakadó időarányos fogyasztási plafonjába. Legyen a konkrét példánk ez: az újfajta számlázás második havi ciklusában 95 köbmétert fogyasztottak összesen, míg jelleggörbéjükből arányosított kedvezményes fogyasztási limitjük 126 köbméter volt. Vagyis a második havi ciklusban nem kellett piaci árat fizetnie ennek a fogyasztónak, sőt "megmaradt" neki 31 köbméternyi (126-95=31) kedvezményes tarifájú földgáz.

Ha pedig így van, akkor lép közbe az új rezsicsökkentési rendszer következő szabálya: az egy adott időszakban fel nem használt kedvezményes árú gázmennyiség nem vész el, azt a szolgáltató átcsoportosítja.

A szolgáltató ezt a gyakorlatban úgy teszi meg, hogy fel van neki jegyezve, hogy az előző ciklusban 20 köbméternyi gázt az ügyfél piaci áron fizetett, ám mivel a második ciklusban maradt neki 31 köbméternyi kedvezményes árú kerete, ezért a korábbi 20 köbméteres piaci árú fogyasztást a szolgáltató "lekorrigálja" kedvezményes árra, és az ebből fakadó különbözetet visszatéríti az ügyfélnek. Ebből kifolyólag pedig megjelenik egy mínuszos forinttétel a gázszámlán.

A lényeg tehát, hogy a fogyasztási jelleggörbe alapján éppen a fűtési szezonban lesz jelentősen magasabb a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség.

Az MVM ezen az oldalán részletes bemutatja a különböző eseteket, látványos ábrákkal illusztrálva minden példát. A saját hőmérsékleti tényezőnket pedig itt lehet megtalálni.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán