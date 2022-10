Három kemény telet kell kihúznia az EU-nak az orosz gáz hiánya miatt – figyelmeztetett a brüsszeli csúcsvezető

Amint arra már Fatih Birol, a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője is figyelmeztetett a napokban és részletes grafikonok mellett megírtuk: orosz gáz nélkül a jövő tavaszra leürülő gáztárolókat sokkal nehezebb lesz újratölteni, így a 2023-as tél még nehezebb lehet Európában, mint a mostani, és ugyanerről beszélt egy mai interjúban Timmermans is. Sőt, azt is vázolta, hogy még a rákövetkező évben is kihívások lesznek, mire beérnek azok a diverzifikációs és keresletcsökkentő lépések, amelyek az európai gázpiaci kereslet és kínálat között mutatkoznak.

Éppen ezért az Európai Bizottság második embere azt hangsúlyozta a gázpiac kapcsán:

fel kell készíteni az európai társadalmakat arra, hogy a következő három tél embert próbáló lesz.

Ezzel együtt azt is hangsúlyozta: nem kell tartani áramkimaradásoktól az EU-ban, ha a tagállamok összetartanak, és nem járnak külön utakon.

A Brüsszel által ma javasolt, a gázpiac működését érintő és az árak kilengését tompító intézkedésekre a politikus szerint azért van szükség, mert „Putyin fegyverként használja az energiapiacokat. (…) Ha az egyik fő gázszállító ezt teszi, akkor már nem beszélhetünk működő piacokról” – indokolta. Hangsúlyozta: az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy ha Oroszország elzárja a gázcsapot egy tagállam felé, akkor „ne maradjon kinn a hidegben”.

A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy mérsékelni kell a kínálat és a kereslet között fennálló feszültséget, az utóbbi csökkentése nélkül az energiaárak tartósan magasak maradnak. „A fosszilis üzemanyagok már nem lesznek többé olcsók, de az energia árát csökkenteni lehet, ha felgyorsítjuk az energetikai átállást” – vélekedett a zöldmegállapodásért felelős bizottsági tag.

Timmermans vezető uniós döntéshozótól ritkán hallott keménységű kijelentéseket is tett a magyar kormány irányába, amikor bírálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minapi moszkvai gázbeszerzési útját, illetve azt, ahogy a kormány az oroszokhoz viszonyul energetikai fronton. Az ügyvezető alelnök többek között úgy fogalmazott: „Nem hiszem, hogy térden csúszni Putyin előtt hosszú távon megoldás lenne. Meg kell tudnod különböztetni a barátaidat az ellenségeidtől”.

