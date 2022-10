Itt a törvénymódosítási javaslat: így lazítanak az egyetemi nyelvtudási követelményeken

Eltörlik a nyelvvizsga-követelményt, az egyetemek a jövőben maguk határozhatják meg, milyen nyelvtudást várnak el a hallgatóktól, és maguk szervezhetik meg az ehhez szükséges képzéseket is – derül ki egy most megjelent törvénymódosítási javaslatból , ami több más ponton is változtat a feltéteken a Telex beszámolója szerint. A javaslat benyújtója Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, előadója pedig Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter.