Jobbágy Dénes: Váratlan sokk érte a gazdaságot, de ennek nem kéne így történnie

Bizonytalan a környezet a tőkefinanszírozásban, de ennek ellenére a vállalatok megtalálják a szükséges forrásokat - mondta Jobbágy Dénes a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. A Széchenyi Alapok vezetője szerint a gazdaságot nem kellett volna, hogy meglepetésként érjék a bekövetkezett sokkok, ugyanis voltak előjelei a háborúnak és a koronavírusnak is.

Nem állnak jól a dolgok a gazdaságban: véget ért a hitelpiac nagyon komoly felfutása, nőnek az energiaárak, nőnek a kamatok - mondta Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója a Portfolio konferenciáján. Szerinte a gazdaság ebbe a válságba váratlanul ment bele, de szerinte nem így kellett volna, hogy történjen.

Olyan dolgok következtek be, amelyeket előre láthattunk volna

- mondta Jobbágy. A háború kapcsán is azt mondta, hogy annak is ott volt az előzménye Krím kapcsán. Emiatt szerinte érthetetlen, hogy miért nem készültünk fel rá. A koronavírusra is számíthattunk volna, hiszen korábban is voltak járványok.

A vállalat értékelések kapcsán azt látjuk, hogy míg a vállalati szektor hozzászokott az értéknövekedéshez, most azt látják a szereplők, hogy csökkenés van. A befektetői verseny jelentősen visszaesett, a befektetők kockázatvállalási kedve is visszaesett. A tőkebevonásra készülő cégek legnagyobb problémája, hogy nem tud tőkét és tapasztalt munkaerőt szerezni, emelkednek a költségek. Tőkebevonásra ugyanakkor szükség van, valahogy meg kell oldani a vállalatok stabilitását - mondta Jobbágy.

A tőkebevonás hosszú távon javítani fogja a vállalatok kilátásait - mondta Jobbágy. A tőkefinanszírozás egyébként sokat fejlődött az elmúlt időszakban, példaképp a Hivanturest említette meg, amely megerősödött a pandémia alatt. Jobbágy szerint a kockázati tőkefinanszírozás ma vonzó, és ott van még a tőzsde is.

Címlapkép: Mónus Márton