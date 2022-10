Most érdemes notebookot venni - Tartogat még kellemetlen meglepetéseket a forint árfolyam

A Portoflio által szervezett Budapest Economic Forum konferencián a forint árfolyamgazdaságra gyakorolt hatásáról beszélgettek a szakemberek. Kiderült, hogy mi okozza a legnagyobb nehézséget a vállalatok számára, és az is, hogy miért érdemes még most notebookot venni.

A panelbeszélgetés moderátora, Beke Károly, a Portoflio elemzője egy közönségkérdéssel indította a programot, arra volt kíváncsi, hogy konferencia vendégei milyen euró árfolyamra számítanak a jövőben. A virtuális szavazáson kiderült, hogy az egybegyűltek többsége 400-430 forint közötti árfolyamot vár a jövőben is, tehát nem számítanak drasztikus változásokra.

Sásdi Norbert, az Emag kereskedelmi igazgatója erre reagálva elmondta, optimistább kilátásai vannak, 400 forintos eurót tart reálisnak, de a vállalatoknak egy stabil de gyengébb árfolyam is segítség lenne. Ezzel szemben Dr. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - AIPM igazgatója kijelentette, hogy a gyógyszeripar számára minden olyan időszak veszteséget termel, amikor gyengül a forint, hiszen a nemzetközi ügyletek jellemzően euróban történnek.

A második közönségszavazás is a fenti gondolatra csatlakozott, a résztvevők kétharmada szerint a lehető leghamarabb be kellene vezetni az eurót. Sásdi Norbert ehhez csatlakozva elmondta, hogy az online kiskereskedelemben egyfajta versenyfutás folyik az idővel. A beszállítók lassan igazítanak csak árakat az aktuális árfolyamhoz, ráadásul a mikroprocesszor hiány miatt számos korábban rendelt termék csak most kezd megérkezni. A kereskedelmi igazgató szerint ezért érdemes most notebookot venni, hiszen jelenleg még a több hónapja rendelt termékeket lehet megvásárolni, az újonnan beszerzett eszközök ára akár duplázódhat is a közeljövőben.

Dr. Holchacker Péter zárásként elmondta, hogy a gyógyszeriparban nem csak a hazai cégek vannak nehéz helyzetben. Számos olyan multi van az országban, akik fontos piacnak tartják Magyarországot, de ha nem stabilizálódik a forint árfolyama nekik is súlyos következményekkel kell szembenézniük. A jelenlegi helyzetben Magyarország szinte teljesen kiszámíthatatlan a nagyvállalatok számára mondta az igazgató.

