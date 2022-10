Nyugtat a közgazdász: Van elég gázunk, és ha nem lesz túl hideg a tél, az árak is csökkenni fognak

Nyáron még nagyon borúsak voltak a kilátások a gázárak miatt, de jelenleg már nem kell tartanunk attól, hogy nem lesz gáz Európában, és ha a tél sem túl hideg, akkor az árak is tovább csökkenhetnek. Ráadásul az európai kormányzati politika is mindent megtesz az árak mérséklésére - mondta el a Marek Drimal és Dan Bucsa a Portfolio Budapest Economic Forum külföldi elemzői panelbeszélgetésén. Az elemzők Magyarországgal kapcsolatban nem ennyire optimisták: a forint tovább eshet, az EU-s források sorsa pedig bizonytalan.

Globális energiakrízist látunk, jelenleg nagymértékben nőnek a kamatok a világon, amelyet elsősorban a Fed kamatemelése hajt - erről kérdezte Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája a külföldi elemzőket a Portfolio konferenciáján.

Marek Drimal (stratéga, EMEA, Societe Generale Corporate and Investment Banking (SGCIB)) úgy gondolja, hogy nem lesz mély gazdasági válság, ugyanis jó trendeket látunk a munkaerőpiacon, már az eurózónában is. A háztartások átvészelhetik a telet az erős munkaerőpiacnak és a növekvő béreknek köszönhetően, és emiatt nem lesz komoly gazdasági válság.

Nem várunk recessziót az Egyesült Államokban, és csak csekély recessziót várunk Németországban

- mondta. Kína viszont más kérdés, mert ők nem adhatják fel a zéró Covid politikát a sérülékenyek körében alacsony átoltottság és a gyenge egészségügyi rendszer miatt. Emiatt a 3-5 évben Kína gazdasága strukturálisan lassulhat.

Dan Bucsa PhD (közgazdász, Kelet-Közép Európa, UniCredit Bank) azt mondta, hogy az európai gázellátással kapcsolatban rövid távon optimistábbak, mint az átlag, összességében nem lesz gázválság, a legsérülékenyebb országok Magyarország és Szerbia viszont gondban lehetnek, ha az oroszok teljesen leállítják a szállítást. Az inflációval kapcsolatban a közgazdász úgy látja, hogy az nem fog érdemben csökkenni jövőre is. "Vannak olyan országok, ahol az infláció továbbra is emelkedik, Magyarország például ilyen" - mondta, és hozzátette, hogy a befektetőknek erre is figyelemmel kell lennie.

Marek Drimal szerint a kötvényhozamok a következő hetekben tetőzhetnek, ugyanis a Fed szigorítása lassan kifut: decemberben szerintük már csak 50, januárban pedig már csak 25 bázispontot fog emelni a jegybank - mondta. Az amerikai kamatlábak 4,5-4,75% között tetőzhetnek - mondta. Európában a hozamok kicsit később tetőzhetnek, a maginfláció ugyanis csak 2023 első felében emelkedhet, az EKB-nak ugyanis még akkor is emelnie kell majd, amikor a Fed már nem emel tovább.

Móró Tamás ezután az energiaválságról kérdezte bővebben az elemzőket. Dan Bucsa szerint van elég gáz Európában, de a jelenlegi árak nem fenntarthatók. Ez viszont nem marad sokáig így szerinte:

Ha van elég gázunk és nem lesz nagyon hideg a tél, a gázárak le fognak esni

- mondta Bucsa. A közgazdász szerint a probléma az, hogy az európaiak olyan feltételekkel akarnak gázt vásárolni, ami az LNG-értékesítőknek nem tetszik. Bucsa azt mondta erre, hogy reméli, hogy Kína valóban lassulni fog, mert akkor Európa könnyebben tud gázt vásárolni, de egyébként a kilátások 2024-re már nem olyan kedvezőek energiafronton.

Ezután a kamatemelésekről kérdezett Móró Tamás. Bucsa szerint a határozott kamatemelések nem fogják annyira érinteni a háztartásokat, mert nagyon sokan fix hitelekben ülnek, de a vállalati szektor meg fogja érezni a kamatemeléseket. Az MNB-nek mégis oda kellett emelnie a kamatokat, ahova emelte, mert a bankrendszer likviditása túl nagy, a devizatartalék pedig alacsonyabb, mint a többi régiós országban.

Magyarország szenved a likviditás kiszívásával, ezért nem marad más hátra, csak a kamatemelés

- mondta Bucsa. Marek Drimal részben egyetértett ezzel, azt mondta, hogy a gazdasági szereplők egy része védett a kamatemelésekkel szemben. Bucsa hozzátette, hogy a magyar infláció fiskális és nem monetáris eredetű, és most az látszik, hogy a kormányzati költekezés véget ért. Ha a kereslet szerkezete változik, az infláció mérséklődhet Magyarországon - válaszolta arra a kérdésre, hogy az MNB-nek meddig kell még emelnie a kamatokat.

A beszélgetésben kitértek az EU és Magyarország kapcsolatára is. Bucsa szerint Magyarország tagja az EU-nak, megszavazta az orosz szankciókat, és Oroszország részéről sem látszik az, hogy kivételezne Magyarországgal. Drimal ehhez hozzátette, hogy Lengyelország komolyan támogatta az EU-t a háborúban, mégsem kapták meg az EU-s forrásokat,

és Drimal szerint Magyarország sem számíthat arra, hogy év végéig bármilyen megállapodás születhet.

Bucsa hozzátette, hogy egyetért ezzel: a piac nagyon aggódva figyeli a jogállamisági vitákat, és egy esetleges megállapodás nagyon jótékony hatással lenne a magyar kötvénypiacra.

Drimal szerint a forint még tovább fog gyengülni, és ha ez megtörténik, akkor jó befektetésnek tekinti a lengyel zlotyval és cseh koronával szemben, a lengyel és a cseh jegybankok ugyanis nem emelnek tovább. Jelenleg ugyanakkor még nem tekinthető jó befektetésnek a forint, de a további leértékelődés szerinte elkerülhetetlen.

Mi hozhatja el a piacon a felpattanást? - tette fel a kérdést Móró Tamás. Drimal úgy gondolja, hogy amennyiben a háború során kedvező fejleményeket látunk, akkor nagyon komoly ralli kezdődhet a piacon. Bucsa szerint az infláció tetőzése hozhat komoly enyhülést.

Címlapkép: Portfolio/Mónus Márton