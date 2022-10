A Twitteren is megszólalt Orbán Viktor gázárplafon-ügyben

Orbán VIktor korábban úgy fogalmazott, hogy jó esélyt lát a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére a brüsszeli EU-csúcson erről korábban egy Facebookon közzétett videóban is beszélt. Most még tovább ment a kormányfő, és a nemrég létrehozott Twitter-fiókján is véleményt nyilvánított az ügyben.

Az EU Bizottság gázárplafonra vonatkozó javaslata olyan, mintha bemennél egy bárba, és azt mondanád a csaposnak, hogy féláron szeretnéd megvenni a sörödet. Nem fog megtörténni. A fogyasztók nem tudják csökkenteni az energiaárakat. Csak a diverzifikáció és a verseny képes erre

- írja Orbán, egy GIF-et is mellékelve mondandójához.

The s proposal on the gas price cap is like going to a bar and telling the bartender you want to pay half price for your beer. Not going to happen. Customers cant reduce energy prices. Only and can. @EU_Commission