Irányt váltott a nagy gázvitában az Orbán-kormány, akár szombatig is eltarthat az EU-csúcs

Miután a gázársapka kérdésében nem valószínű döntés a ma délután 3-kor kezdődő EU-csúcson a német és holland ellenkezés miatt, a jelek szerint irányt váltott az Orbán-kormány. Az ársapka támadása mellett ugyanis a kormányfő új elemként a közös gázbeszerzési tervet is elkezdte támadni arra hivatkozva, hogy az a közös vakcinabeszerzéshez hasonlóan „lassú és drága” lehet. Emellett azt ígérte a minap elindult nemzeti konzultációval és plakátkampánnyal párhuzamosan, hogy „a háborús szankciós politika átgondolását, ésszerű alapokra helyezését fogjuk szorgalmazni”. Az biztos, hogy mind a gázárak leszorítását célzó témában, mind Ukrajna támogatásában, mind a szankciós politika esetleges folytatásában parázs viták várhatók az elvileg kétnaposra tervezett EU-csúcson, és éppen ezért akár az is lehet, hogy az végül átnyúlik a szombati napba is, mint ahogy arra egy német kormányzati tisztviselő utalt

Így nézne ki a gázársapka rendszer…

Miután legalább 15-17 tagállam támogat valamiféle gázársapka rendszert az EU-ban, az elmúlt hetek huzavonája után e hét kedden hivatalosan is javaslatot tett az Európai Bizottság egy dinamikusnak mondott gázársapka rendszerre egy komplex csomag részeként. Mivel ezt vészhelyzeti lépésként javasolja a Bizottság, ezért elég lenne minősített többséggel elfogadni a Tanácsban, ami azt jelenti, hogy elég lenne legalább 15 tagállamnak támogatni a csomagot, amelyek együtt az uniós összlakosság legalább 65%-át képviselik.

Részben éppen ebből erednek az izgalmak, mert míg a legnagyobb gazdasági és lakossági súlyú Németország továbbra sem támogatja az ársapkát (lásd a német kancellár mai felszólalását alább), addig a második, harmadik, negyedik és ötödik legnagyobb gazdasági súlyú tagállamok igen. Mellettük a holland, osztrák és a magyar kormány is ellenzi az ársapkát.

Az asztalra került ársapkát egyébként gázpiaci vészhelyzet esetén, a tagállamok felőli újabb felhatalmazás után vethetné csak be a Bizottság dinamikus ármaximum formájában és

konkrétan a holland TTF gáztőzsdén születő azonnali (spot) ügyletkötésekre lehetne alkalmazni ezt a dinamikus ármaximumot. Ez pedig a tervek szerint a többi európai gáztőzsde spot piaci ügyleteire is kihatna egy dinamikus árfolyosón keresztül.

Azért „csak” a spot piaci ügyletekre húznának ársapkát, hogy a hosszú távú gázszerződéseket ne sértsék meg, amelyek jellemzően a határidős (derivatív) TTF piaci ügyletekre épülnek, illetve ne tántorítsák el az unióba irányuló vezetékes és LNG-szállításokat sem, amelyeknél szintén lényeges szempont, hogy hogyan alakulnak a TTF-en a határidős árak. A burkolt cél azonban részben az, hogy ha a spot árakra ársapkát húznak, az lefelé tudja húzni a derivatív piaci árakat is, és így áttételesen csomó más piaci ügylet árát is kordában tartsa.

Emellett a derivatív gáz- és árampiaci ügyleteknél a napon belüli árváltozási limitek meghatározására is jogot kérne a Bizottság, hogy ne lehessen manipulációval össze-vissza rángatni ezen tőzsdei árakat, velük együtt pedig az energiakereskedők fedezeti terheit, kötelezettségeit. Utóbbi szerelők terheinek enyhítésére és az ügyletkötési képességeik javítására további intézkedéseket tervez a Bizottság például az állami támogatási keret változtatásával, a fedezeti követelmények körének bővítésével.

… amit elutasít a német és a magyar kormány is

A fentiek szerint nézne tehát ki a Bizottság által asztalra tett ársapka rendszer, de mivel a javaslat ellátásbiztonsági kérdéseket is felvet (a vészhelyzetben maximált árak mellett a vezetékes és LNG-eladók, például Oroszország, valóban kellő mennyiséget szállítanának-e Európába), így Orbán Viktor kedden a Facebookon újabb éles bírálatot fogalmazott meg ellene.

Úgy fogalmazott, hogy

Brüsszel legújabb javaslata a gázársapkáról Magyarország számára jelenlegi formájában gázembargót jelent.

Ezután a posztja alatt az ő nevével belinkeltek egy Origo-cikket, amely azt fejtette ki a múltbeli orosz fenyegetésekre hivatkozva, hogy ársapka esetén az oroszok leállítanák az Európába irányuló gázszállításokat (Magyarország felé is), így még nagyobb gázhiány alakulna ki Európában és az még inkább felhajtaná az árakat. Ugyanígy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is azt hangsúlyozta tegnapi Facebook-videójában, hogy az ársapka a gázkínálatot csökkentené, így az árakat felhajtaná az EU-ban, ezért a javaslat veszélyes és ezt a kormány elutasítja.

Mindezek után a csütörtök délelőtti Bundestag-felszólalásában

Olaf Scholz német kancellár továbbra is óva intett attól, hogy olyan ársapka rendszert hozzanak létre, amely végül elszívja a gázt Európából és így az ellátásbiztonságot veszélyezteti.

A Reuters tudósítása szerint azt szorgalmazta, hogy az EU-nak szorosan egyeztetnie kell például Japánnal és Dél-Koreával azért, hogy ne kerüljenek árversenybe egymással a globális gázpiacon. A németek ellenkezése mellett az szintén hetek óta tudható, hogy a hollandok is ellenzik a gázár sapka bevezetését az EU-ban.

Van itt egy másik érdekes javaslat is

Mivel az évi nagyjából 400 milliárd köbméternyi uniós gázfogyasztásból a korábbi 150-160 milliárd köbméternyi vezetékes orosz gázszállítás drasztikusan esik (idén az év egészében jóval 100 milliárd köbméter alá) és a helyét egyre inkább a cseppfolyósított (LNG) gázszállítások veszik át, így ez az átalakulás alapvetően torzítja a TTF tőzsdén kialakuló árazási környezetet. A torzulást és a magas árakat egyébként jórészt az uniós gázhiány okozza, mert amint azt tegnap Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató is kimondta a Portfolio konferenciáján: az oroszok szállításának csökkenése és az egyéb szállítások fokozása mellett is látszik egy mintegy 35 milliárd köbméteres gázhiány az uniós piacon.

A korábban jórészt a vezetékes szállítások ügyletkötési platformjaként szolgáló TTF-hez mostanában sok LNG-ügylet is igazodik, és éppen ezt a torzító hatást igyekezne kiküszöbölni az Európai Bizottság másik keddi javaslata, miszerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) megbízást kapna arra, hogy legkésőbb két héttel a rendelet hatálybalépését követően hozzon létre egy objektív árértékelési eszközt, 2022. március 31-ig pedig állapítson meg egy referenciaárat az uniós LNG-behozatalra. Ehhez valós idejű információkat gyűjtenének az összes napi LNG-ügyletről, és emellett a piac átláthatóságát is javítani fogják.

Így tehát a főként vezetékes gázügyletek kötésére szolgáló TTF mellé jövő tavaszig létrejönne az LNG-importra egy másik referenciapiac, ha pedig tavaszig szélsőséges gázpiaci helyzet és árak alakulnának ki a TTF-en, például az orosz fenyegetések beváltása nyomán, akkor a fent jelzett dinamikus ársapka rendszert alkalmazná a Bizottság a TTF-en és egyéb tőzsdéken.

A közös gázbeszerzés és a kötelező szolidaritás esetei

A Bizottság keddi csomagjában a fentiekhez hasonlóan legalább ilyen fontos volt az is, hogy a közös gázbeszerzésre és a tagállamok közötti kötelező gázpiaci szolidaritásra is javaslatot tettek. Előbbi azt jelentené, hogy a már hónapokkal ezelőtt létrehozott uniós gázpiaci platformon keresztül összegyűjtenék a tagállami gázbeszerzési igényeket: a gáztárolók kötelező éves feltöltési céljából eredő volumenek legalább 15%-át kellene ide becsatornázni.

A logika emögött az lenne, hogy az összegyűjtött volumennel jobb árakat lehetne elérni, mint külön-külön, egymásra licitálva a tőzsdéken. Emellett az is lényeges, hogy az összefogással el lehetne kerülni azt a nyáron láthatóan megtörtént esetet is, amikor a nagyobb költségvetési mozgásterű tagállamok a kisebbek kárára az égbe hajtott árak mellett is képesek voltak beszerezni nagy volumeneket. A Bizottság az így összegyűjtött gázvásárlási igények lebonyolításával egy külön jogi személyt bízna meg.

A közös gázbeszerzés javaslata láttán Orbán Viktor a minap elindított Twitter-fiókján fogalmazott meg kritikát, miszerint "Brüsszel legutóbbi terve a közös gázbeszerzésről arra emlékeztet, amikor együtt vásároltunk vakcinákat. Lassú és drága. Hatalmas vitára számítok az Európai Tanács soron következő ülésén”.

Brussels latest plan on joint gas procurement reminds me of the time we bought vaccines together. Slow and expensive. I expect a huge debate at the upcoming . #EUCO — Orbán (Viktor) October 19, 2022

A kritika mögött egyrészt az lehet, hogy a magyar kormány attól tarthat: a közös uniós gázbeszerzéssel valójában az orosz gázvásárlási szerződésből akarják kiszorítani és más forrásokból beszerzett gázra akarják rászorítani a kormányt, amiben ellátásbiztonsági, időbeli és árazási problémákat lát. Nem zárható ki, hogy ezt a félelmet arra is alapozta a kormány, hogy a minap a holland kormány megvonta a Török Áramlat gázvezeték (jelenleg csak ezen kapjuk az állami szerződés keretében megvett gázt) karbantartási munkálatai egy részét végző cég engedélyét, így bizonytalanná váltak közép távon karbantartások és az orosz gázhoz való hozzájutásunk is. Tegnap azonban Szijjártó Péter azt jelentette be, hogy a hollandok visszaadták az adott cég exportengedélyét, így a Török Áramlaton a karbantartási munkák elvégzésének nincs akadálya.

A Bizottság további fontos javaslata arra reagált, hogy a tagállamok között csak néhány olyan együttműködési megállapodás született eddig, amelyet abban az esetben használnának, ha valamelyikük bajba kerülne a gázellátás terén és akkor a szomszédjának kötelezően ki kellene segíteni.

Ezt a helyzetet megelégelve a Bizottság olyan alapértelmezett szolidaritási szabályokat is rögzített a javaslatában, amelyeket ezen kétoldalú megállapodások hiányában kellene alkalmazni kötelező jelleggel.

Ez egy gázellátási válság esetén (pl. a Török Áramlat leállása esetén) Magyarországnak is jól jöhetne, mert a szomszédjainak ki kellene segítenie, illetve fordított esetben Magyarországnak is ezt kellene tennie a szomszédaival.

Emellett azt az árképletet is meghatározta a Bizottság, amely mellett ilyen helyzetekben ki kell segítenie egymást a tagállamoknak. A rendeletben arra tett javaslatot a Bizottság, hogy ilyen helyzetben a segítséget kérő tagállam segítségnyújtás iránti kérését megelőző hónap átlagos piaci árát alkalmazzák. Ez biztonságot nyújtana az egyes felek számára, és egyértelművé teszi, hogy milyen árakat lehet szabni az ellátás szűkössége esetén.

A kötelező szolidaritás az egész európai gázellátási helyzet, illetve a várhatóan legalább 3 télen át tartó nehéz gázpiaci helyzet egyik kulcseleme és eddig a magyar kormány felől, illetve más tagállam felől sem jött elutasító reakció.

Plusz pénz és ársapka az árampiaci gázfelhasználásra

A fentiek mellett az is lényeges még, hogy a Bizottság plusz pénzügyi források előteremtésén is gondolkodik a tagállamok előtt álló kihívások kezelése érdekében. A keddi javaslatcsomagban megpendítette, hogy az értékelés eredményei alapján fog javaslatokat kidolgozni a REPowerEU céljaira rendelkezésre álló uniós pénzügyi eszközök növelésére annak érdekében, hogy EU-szerte biztosítsa az európai ipar versenyképességét és az energiafüggetlenséget.

Emellett arra már konkrétan javaslatot is tett, hogy a 2014-2020-as kohéziós politikai pénzügyi keretből mintegy 40 milliárd eurónyi keretet egy új rugalmassági mechanizmus keretében az energiapiaci kihívások kezelésére fordíthassanak a tagállamok.

A Bizottság a keddi csomagban azt is bejelentette, hogy folytatni fogja a tagállamokkal azon módszerek kidolgozását, amelyekkel korlátozni lehet a magas gázárak villamosenergia-árakra gyakorolt hatását. Egyre több támogató tagállam van ugyanis azon terv mögött, amely ársapkát húzna az áramtermelési célú gázfelhasználásra, a tavasszal kiharcolt spanyol és portugál engedmény mintájára. Ott a legfőbb cél a magas áramárak letörése volt, igaz a megkapott egyedi brüsszeli engedménynek voltak nemkívánt mellékhatásai is. Ilyen volt például az, hogy már a nyári aszályos időjárás és a francia atomerőművi problémák előtt is durván megugrott Franciaország felől a leszorított spanyol áramár mellett az import, így a spanyolok által dotált alacsonyabb áramárat részben a francia fogyasztók élvezték.

Éppen ezért a félszigeten túli árampiaci beavatkozásoknál ügyelni akarnak a döntéshozók arra, hogy egységes keretek mentén az EU egész területén lépjenek hatályba a változások, mert különben további nemkívánt torzulásokat, akár a gázfogyasztás növekedését is kiválthatják a nem végiggondolt lépések.

Lesz bőven miről vitatkozni - Jön az újabb szankciós csomag?

A fentiek már jelzik, hogy bőven lesz miről vitatkoznia a ma délután kezdődő EU-csúcson az állam- és kormányfőknek, és a megvitatandó témák listája még ennél is bővebb, ahogy az Charles Michel európai tanácsi elnök meghívóleveléből, illetve az ülés dedikált oldalának napirendjéből is látszik. Ahogy azt Orbán Viktor kormányfő is ígérte: „A háborús szankciós politika átgondolását, ésszerű alapokra helyezését fogjuk szorgalmazni a holnap kezdődő EU-csúcson”.

Így tehát az Ukrajna támogatásáról és a gazdasági kérdésekről szóló napirendi pontoknál bizonyára szóba kerülnek majd az eddigi szankciók, illetve ahogy az Inforádió összefoglalója is megjegyzi: az eddigi szankciókat visszatérően bíráló magyar kormányzati álláspontot össze fogják majd vetni azzal, hogy a tagállamok egy csoportja (balti államok és Lengyelország) a héten már azt szorgalmazta, hogy kezdjék meg egy újabb, kilencedik szankciós csomag előkészítését is.

A felvetés az ukrajnai civil áldozatok számának növekedésére kíván válasz lenni, és a Politico úgy tudja, hogy „sok további tagállam” is szimpatizál a kérdéssel, így az is jól látszik, hogy egyre növekszik a véleménykülönbség a szankciós politika terén a tagállamok között.

Címlapkép forrása: az Európai Tanács médiatára a 2022. októberi informális prágai EU-csúcsról