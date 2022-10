Amerikai kamatemelés: valami meg fog változni?

Kevesebb mint két hét múlva kamatdöntő ülést tartanak az amerikai jegybankárok. A friss felmérések és nyilatkozatok arra utalnak, hogy a Fed ezúttal 75 bázispontos kamatemelésről dönt, de már meg fogják vitatni annak a lehetőségét, hogy hogyan kezdjék el kommunikálni, hogy decemberben már kisebbet emelnének. A vitának hatalmas jelentősége van, ez ugyanis a forint irányát is eldöntheti már rövid távon.

"A következő ülésünkön nagyon átgondolt vitát fogunk folytatni a szigorítás üteméről" - idézi a Wall Street Journal Christopher Wallert, a Fed jegybankárát. A lap arra is emlékeztet, hogy egyes Fed-tisztviselők már korábban jelezték, hogy törekedni fognak a kamatemelés tempójának lassítására, valamint a jövő év elején esedékes kamatemelések leállítására.

Az érvük már ismert:

nem akarnak szükségtelenül nagy lassulást okozni az Egyesült Államok gazdaságának.

A kamatdöntésekben illetékes Nyíltpiaci Bizottság más tagjai viszont úgy gondolják, hogy túl korai még arról vitázni, hogy lassuljon-e a szigorítás üteme, ők azzal érvelnek, hogy a magas infláció tartósabbnak és szélesebb körűnek bizonyul.

Úgy tűnik, az USA kamatpályájával kapcsolatos várakozások alakulása alaposan befolyásolja a piacok hangulatát. A pénteki kereskedésben a dollár érzékelhető veszteséget szenvedett el az euró ellenében is. És ez segített a forintnak is.

A Fed kamatpolitikája tehát látványosan meghatározza az euró-dollár mozgását, és ez pedig élesen mozgatja a forint árfolyamát is, ezért a hazai szempontok szerint is jelentőségteljes fejleményekről beszélünk.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 10. 21. Nagy fordulat a forintnál

Ha hosszabb időtávot nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy az EUR/USD árfolyamában a fordulat előjelei kezdenek kibontakozni: áttörés küszöbén az 50 napos mozgóátlag felfelé.

Az amerikai jegybank egyébként a legutóbbi három alkalommal 75 bázisponttal emelte az irányadó rátáját, legutóbb szeptemberben. Ennek következtében a kamatláb a 3 és 3,25%-os sávba került.

A piacokon most az okozott hangulatváltozást a befektetők körében, és így irányváltást a devizapiacokon, hogy a WSJ cikke felveti: a jegybankároknak most azt kell megvitatniuk, hogy nem a soron következő, hanem a decemberi ülésükön kisebb ütemben, 50 bázisponttal is megelégszenek-e. Ha pedig így döntenek, akkor hogyan magyarázzák meg a nyilvánosságnak, hogy nem adják fel az infláció elleni harcukat.

Ha a tisztviselők decemberben valóban már csak 50 bázispontos kamatemelést terveznek, akkor a november 1-2-i ülésüket követő hetekben már fel kell készíteniük a piacokat. A jegybankárok azonban távolról sem értenek egyet.

Loretta Mester, a clevelandi Fed elnöke például azt jelezte korábban, hogy ő személy szerint két 75 bázispontos emeléssel lenne elégedett, mivel értékelése szerint nem történt előrelépés az infláció terén. A hozzá hasonló, héja típusú jegybankárok úgy érvelnek, hogy előbb meg akarnak győződni arról, hogy az infláció csökkenő pályára állt mielőtt lazítanának a monetáris kondíciókon. Patrick Harker, a Philadelphiai Fed elnöke csütörtökön például azt hangoztatta, hogy kiábrándítóan kevés javulás történt az inflációban, ezért arra számít, hogy az év végére jóval 4% felett lesz a pénzromlás üteme.

Ezzel szemben mások a túlzottan agresszív kamatemelés kockázataira figyelmeztettek.

A Wall Street Journal cikke szerint

a végső eredmény Jerome Powell döntésétől függ és attól, hogy hogyan találja meg a konszenzust a jegybankárok között.

Címlapkép: Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Szövetségi Tartalékbankrendszer, a Federal Reserve System (Fed) elnöke sajtóértekezletet tart a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülése után Washingtonban 2022. július 27-én. A Fed 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot. Forrás: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo