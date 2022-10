Hamarosan gyógyszertárban is kapható lesz a Pfizer vakcinája, ennyit fognak kérni érte

A Pfizer közlése szerint, ha kereskedelmi forgalomba kerül a BioNTechkel közösen, felnőttekre fejlesztett koronavírus elleni vakcinájuk, annak ára 110-130 dollár között mozoghat majd Amerikában, ami átszámolva nagyjából 46-54 ezer forintnak felel meg.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a Pfizer még tárgyalásokat folytat az amerikai egészségbiztosítókkal, de arra számít, hogy a megbeszélések eredményeként a listaár ebben a 110-130 dolláros tartományban lesz, mondta Angela Lukin, a Pfizer egyik tisztviselője csütörtökön. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy Európában mikor kerülhet a gyógyszertárak polcaira a vakcina.

Elmondta azt is, hogy a vállalat azt tervezi, hogy az oltóanyagot a termékeihez általában használt közvetítő nagykereskedőkön keresztül forgalmazza, és a listaárból is kedvezményeket kínál majd, ahogyan általában szokta. A vállalat azt is elmondta, hogy a vakcinát a világjárvány idején használt többadagos injekciós üvegek helyett egyadagos injekciós üvegbe tervezi csomagolni

A Pfizer szerint legkorábban a jövő év elején kerülhet kereskedelmi forgalomba a vakcina Amerikában,

bár ez olyan tényezőktől függ, mint például, hogy mikor járnak le a szövetségi kormánnyal kötött szerződések, és mikor fogy el a meglévő amerikai készlet.

A Pfizer ugyanakkor arra számít, hogy a legtöbb embernek nem kell majd semmit sem fizetnie a vakcináért a kereskedelmi értékesítés megkezdése után, hiszen sok egészségbiztosítási program fedezi az éves influenza elleni védőoltás teljes költségét.

A lap kitér arra is, hogy az amerikai kormány a Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcináért 19,50 dollárt fizetett egy adagért az első, 100 millió adagra szóló szerződés keretében. A nyáron bejelentett legutóbbi szállítási szerződés értelmében az egy adagra jutó költség nagyjából 30,50 dollár volt.

