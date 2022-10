Ma több óvoda is zárva tart, több száz dolgozó sztrájkol

A XV. kerület összes óvodája zárva tart, de más budapesti kerületekből is csatlakoztak hozzájuk, ilyen a XIX. és a IV. kerület is – írja a Telex

Az óvodai dolgozók elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a pedagógusi fizetéseket a mindenkori minimálbérhez igazítsák és inflációkövetővé tegyék, valamint hogy visszamenőlegesen is emelkedjen a nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak garantált illetménye.

Pénteken minden XV. kerületi óvoda zárva tartott reggel 8-tól fél 12-ig. Az ajtókat bezárták, az intézményekre szimbolikusan lakatot helyeztek, délben pedig egy kerületi parkban fognak kiállni és énekelni a polgári engedetlenségbe kezdő dolgozók.

A lap azt írja, hogy a XV. kerületi intézmények összefogását látva polgári engedetlenséget szerveztek a legtöbb IV. és XIX. kerületi intézményben is.

Mindeközben a 24.hu arról számolt be, hogy az ELTE dolgozói is a közoktatás helyzete miatt tiltakozó tanárok mellé álltak, saját fizetésüket is felajánlották segítségül.

"Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelenlegi és volt oktatói szolidaritásunkat fejezzük ki a közoktatásban sztrájkoló és polgári engedetlenségi akciókban részt vevő, a méltóbb bérezés mellett a velük való konstruktív kormányzati együttműködést is kiharcolni igyekvő kollégáinkkal, és ennek jeleként egy napi bérünket, összesen 647 ezer forintot ajánlunk fel támogatásukra. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének egyetemünkön működő alapszervezetei által kezdeményezett akcióhoz csatlakozók az általuk felajánlott összeget egyéni átutalásként juttatják el a szakszervezet által megjelölt számlaszámra"

– írták nyílt levelükben, amelyet 54-en írtak alá.

