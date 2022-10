Újabb frontot nyitottak a szuperhatalmak - Évtizedes technológiai háború jöhet

Portfolio 2022. október 21. 15:00

Az USA és Kína között évtizedek óta húzódó geopolitikai és kereskedelmi feszültség egy új fejezete nyílt meg a hónap elején, mikor a Biden-kormányzat új korlátozó intézkedéseket jelentett be a chipkereskedelemben. A szakértők által példa nélkülinek nevezett lépés keretében az Egyesült Államok korlátozza a fejlett számítógépes chipek Kínának történő értékesítését, amivel igyekszik visszafogni a pekingi technológiai és katonai ambíciókat. A lépések célja, hogy elvágják a Kínába irányuló kritikus fontosságú technológia szállítását, amely olyan ágazatokban használható, mint a fejlett számítástechnika és a fegyvergyártás. Az intézkedésnek már most is van egy nagy áldozata, az Apple ugyanis lapértesülések szerint egy olyan kínai gyártótól akart chipeket vásárolni, amely végül a korlátozás alá került.