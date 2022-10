Itt van a világvége?! Csak lassan a testtel!

Szüntelenül a természeti csapásokról hallunk, legyen szó a legújabb hőhullámról, áradásról, erdőtűzről vagy viharról. Az adatok azonban egyértelműen arról tanúskodnak, hogy az elmúlt évszázad alatt az emberiség sokkal ellenállóbb lett az efféle időjárási jelenségekkel szemben. Az 1920-as években nagyjából évente félmillióan vesztették életüket természeti csapások következtében, míg az elmúlt évtized során a halálos áldozatok száma átlagosan 18 ezer körül volt. Idén – ahogy 2020-ban és 2021-ben – a tényleges szám az átlagos érték alatt marad. Hogy miért?

Mert az egyre jobb körülmények között élő emberek egyre jobban tudnak alkalmazkodni is.

Az időjárással rögeszmésen foglalkozó tévéhíradók alapján azt gondolhatnánk, hogy a katasztrófák egyre súlyosabbak. Csakhogy nem ez a helyzet. 1900 táján a világ földterületének nagyjából 4,5%-án pusztított tűz évről évre. A legutóbbi száz évben ez a szám 3,2%-ra csökkent. Az elmúlt két évtizedben pedig a műholdfelvételek további csökkenésről árulkodnak; 2021-ben csupán a teljes földterület 2,5%-át sújtotta tűzvész. Ez nagyrészt abból fakad, hogy a gazdagabb társadalmak megelőzik a tűzeseteket. A modellek azt mutatják, hogy

a század végére az emberiség alkalmazkodásának köszönhetően még kisebb területet fog tűz sújtani – az éghajlatváltozás ellenére is.

Bármit is halljunk az időjárási csapások okozta rekordmértékű károkról (ennek hátterében egyébként főként az áll, hogy a nagyobb jómódban élő lakosság drágább házakat épít a tengerparti régiókban), a káresemények költségei GDP-arányosan csökkennek, nem pedig növekednek.

Ám nem csupán az időjárási csapásokra igaz, hogy a sötét jóslatok ellenére egyre kevesebb kárt okoznak. Egy évtizeddel ezelőtt a környezetvédők azt hirdették, hogy az Ausztrália partjainál található Nagy-korallzátony jóformán halott – az éghajlatváltozás okozta korallfehéredés áldozatává vált. A brit Guardian című napilap még nekrológot is közzétett róla. Idén a tudósok közlése szerint a Nagy-korallzátony kétharmadán a legnagyobb korallfedettség mutatkozik azóta, hogy – 1985-től kezdődően – erre vonatkozó adataink vannak. A jó hír azonban töredék akkora figyelmet kapott.

A környezetvédők nem is olyan régen folyamatosan jegesmedvék képeivel illusztrálták az éghajlatváltozás veszélyeit. A jegesmedvék még Al Gore filmjében, a Kellemetlen igazságban is felbukkantak. A valós helyzet azonban az, hogy a jegesmedvék száma növekszik – az 1960-as években nagyjából 5-10 ezer jegesmedve élt, míg ma körülbelül 26 ezer. Erről sem szólnak a hírek. Az aktivisták egyszerűen csak szépen csendben elhagyták a jegesmedvéket a kampányokból.

Annyi a rossz hír a híradásokban, hogy közben szinte bele sem gondolunk: a legfontosabb mutatószámok alapján az életminőségünk egyre jobb.

A koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére az emberiség egyre jobb körülmények között él. A vészmadarak mégis folyton azt hajtogatják, hogy közel a vég. Ez jól jön az adománygyűjtés szempontjából, de társadalmi költségei óriásiak: elhibázott, drága szakpolitikai döntéseket hozunk és gyermekeink teljesen kétségbe vannak esve.

Ugyanakkor így megfeledkezünk a sokkal komolyabb gondokról. Vegyük például a hőhullámokat övező jókora közfigyelmet. Az Egyesült Államokban és a világ sok más részén a hőség okozta halálesetek száma valójában csökken, mivel az egyre elterjedtebb légkondicionálás többet használ, mint amennyit a fokozódó meleg árt. A hidegnek azonban észrevétlenül szinte mindenütt jóval több ember esik áldozatul. Az Egyesült Államokban nagyjából évi 20 ezer ember halálát okozza a hőség, de 170 ezerét a hideg – de erre ritkán vetül reflektorfény.

A hideg okozta halálesetek száma ráadásul növekszik az Egyesült Államokban; ezt a trendet pedig az is súlyosbítja, hogy szüntelenül csak az éghajlatváltozással foglalkozunk. A politikusok ugyanis olyan környezetvédelmi törvényeket hoznak, amelyek következtében drágul az energia, vagyis kevesebben engedhetik meg maguknak a megfelelő fűtést.

Az arányérzék hiánya azt eredményezi, hogy nem arra koncentrálunk elsősorban, ahol a legtöbbet segíthetnénk.

Tágabb vonatkozásban a globális felmelegedés okán hírességek és politikusok repkedik körbe a világot magángépeiken, hogy kioktassanak bennünket, miközben kevesebbet költünk olyan problémák megoldására, mint az éhezés, a fertőző betegségek, vagy az alapvető iskolázottság hiánya. Volt-e példa arra, hogy a politikusok és filmsztárok olyan fontos ügy kapcsán fogtak össze, mint például a gyermekek féregtelenítése?

Nagyobb kiegyensúlyozottságra van szükség a híradásokban, de ez nem jelenti, hogy a globális felmelegedést figyelmen kívül hagyhatjuk: valós problémáról van szó, amit az emberiség okozott.

Egyszerűen csak jobb arányérzék kellene. Megtudhatjuk, mire számítsunk felmelegedő bolygónkon, ha szemügyre vesszük a Biden- és az Obama-kormányzat által alkalmazott gazdasági modellek kárbecsléseit. Ezekből kiderül, hogy az éghajlatváltozás teljes, globális – vagyis nem csupán a gazdasági, hanem minden értelemben vett – költsége az évszázad végére összességében a világ GDP-jét kevesebb mint 4%-kal veti vissza. Az emberiség napról napra egyre nagyobb jómódban él. Az ENSZ becslései szerint a globális felmelegedés nélkül az átlagember 2100-ban 450%-kal élne jobban, mint ma. A globális felmelegedés eredményeképpen viszont csupán 434%-kal lesz gazdagabb. Ez azért távolról sem a világ vége, miközben az éghajlatváltozással kapcsolatos félelmek az életminőségre kiható szorongást okoznak. Szinte mást sem hallunk, csak rossz híreket, de ebből még nem következik, hogy ez a teljes és valós kép.

