Itt a három legjobb munkahely a világon

Első helyezett: Samsung

A Samsung csoportot 1938-ban alapították, székhelye Szöulban található, a dél-koreai vállalat jelenleg világszerte több, mint 260 ezer munkavállalót foglalkoztat, a cég bevételei a dél-koreai GDP 20 százalékát teszik ki. A Forbes gyűjtése alapján a friss diplomások körében keresett vállalatoknál is az egyik legjobb munkáltatóként szerepelt a cég. Az idei a harmadik év, hogy a Samsung lett az első a listán, holott 2019-ben még a 106. helyen szerepeltek. A Forbes 2020-ban és 2021-ben azért emelte ki a vállalatot, mert a The Korea Herald szerint

kivételesen jól kezelte a koronavírus világjárványt,

és nagy figyelmet szentelt a munkavállalók biztonságára és egészségének megőrzésére.

A vállalattal kapcsolatos legfrissebb fejleményről bő egy hete számoltunk be, amikor is a bevétele alapján a világ legnagyobb memóriachip-gyártójának számító Samsung Electronics mentesült egy évre az Egyesült Államok által elrendelt kereskedelmi korlátozások alól, amelyek célja megakadályozni a csúcstechnológiás félvezető alkatrészek és berendezések Kínába szállítását.

Forrás: Getty Images

A Samsung befektetői közel sem lehettek olyan elégedettek az idei évben mint a munkavállalók, a részvény ugyanis 28,6 százalékot zuhant eddig 2022-ben. Jelentősen rontották a vállalat kilátásait a tőzsdei lejtmenetet általánosan indokló körülmények így a COVID-lezárások, az energiakrízis, az orosz agresszió és az inflációs helyzet, májusban a korábban vártnál alacsonyabb okostelefon-keresletet, és emiatt termelési tervének a csökkentését jelentette be a világ jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzete miatt a vállalat.

Mindezk mellett az indiai kormány okostelefon-piacon tett lépései sem tettek jót a Samsung megítélésének, a kormányzat ugyanis arra ösztönzi az okostelefon-gyártókat, hogy az országban értékesített új készülékek jövő évtől támogassák a saját fejlesztésű indiai navigációs rendszert - ezt a Samsunggal az élen elutasították az ágazati szereplők arra hivatkozva, hogy a telefonok NavIC-kompatibilissé tétele magasabb kutatási és gyártási költségeket jelentene, ráadásul a 2023-ra vonatkozó, alig pár hónapos határidőt képtelenek lennének tartani.

A Microsoft-é az ezüst

A Microsoft a második helyen végzett a listán; az 1975-ben alapított vállalat központja a washingtoni Redmondban található, a vállalat jelenleg 221 ezer munkavállalót foglalkoztat, illetve érdemes kiemelni, hogy tech-óriás a nők és a friss diplomások számára legjobb munkaadók Forbes-listáján is szerepel. A Microsoft jelenleg a 14. helyen szerepel a Fortune 500-as listáján, amely az Egyesült Államok legnagyobb vállalatait tartalmazza a bevételek alapján. A Comparably adatelemző cég áprilisi gyűjtése alapján egyébként a Microsoft a legjobb multi a világon munkavállalói szempontból.

Forrás: Getty Images

A Samsunghoz hasonlóan a Microsoft részvényárfolyamának sem kedvezett az idei kihívásokkal teli év, jelenleg 29,8 százalékos a mínusz a tech-óriás jegyzésénél. A Microsoft részvényei az ukrán háború és az inflációs félelmek mellett azért is nyomás alatt voltak a mögöttünk álló hónapokban, mert aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalatra milyen hatással lehet a PC-piac lassuló növekedése, tekintettel a Microsoft zászlóshajójának számító Office 365 szoftverre. Az IDC áprilisi adatai szerint a globális PC-eladások 5,1 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest a márciusban záruló negyedévben, miután az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt megugrott a kereslet. A Microsoft az év első felében még kétszámjegyű bevételnövekedést vetített előre az aktuálisan zajló pénzügyi évre vonatkozóan, amit a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások (Azure) várható térnyerésének tulajdonítottak - azóta az óriáscég csökkentette a negyedik pénzügyi negyedévre vonatkozó értékesítési és bevételi előrejelzését, a devizaárfolyamok kedvezőtlen alkulására hivatkozva.

Az IBM lett a harmadik

A Forbes-listán az IBM végzett a harmadik helyen - az amerikai technológiai óriás a személyi számítógépek megalkotójaként vonult be a világtörténelembe, ma már inkább a szervereiről, processzorairól, szoftvereiről és szolgáltatásairól ismert. A vállalatot 1911-ben alapították, székhelye a New York állambeli Armonkban található és a Fortune szerint a világ egyik legnagyobb munkáltatója a cég, 2022-ben több mint 297 800 alkalmazottal. Amellett, hogy az IBM a világ egyik legjobb munkaadója, számos más Forbes-listán is szerepel, többek között a veteránok számára legjobb munkaadók és a legjobban megbecsült vállalatok listáján is.

Forrás: Shutterstock

A fenti óriáscégekkel ellentétben az IBM részvénye mindössze 4 százalékot esett idén, a vállalattal kapcsolatos fontosabb eseények 2022-ben eddig a követezők voltak:

Az orosz piac elvesztése ellenére a vártnál jobban teljesített az év első felében az IBM és optimista előrejelzéseket is adott a menedzsment 2022-re még áprilisban.

az év első felében az IBM és optimista előrejelzéseket is adott a menedzsment 2022-re még áprilisban. Ezt követően egyre szigorodó monetáris politikák, a magas infláció, a háború, és a recessziós félelmek mellett az ellátási láncok problémái is igencsak megnehezítették a vállalatok helyzetét, egy ilyen nehéz gazdasági környezetben is felül tudta múlni a második negyedéves bevételre és profitra vonatkozó várakozásokat az IBM, azonban a cég figyelmeztetett, hogy az erős dollár miatt a devizahatásból származó vesztesége a 3,5 milliárd dollárt is elérheti, ami magasabb mint a korábban várt érték.

a második negyedéves bevételre és profitra vonatkozó várakozásokat az IBM, azonban a cég figyelmeztetett, hogy az erős dollár miatt a a 3,5 milliárd dollárt is elérheti, ami magasabb mint a korábban várt érték. Az IBM szerdán tette közzé legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését, ami után komoly ralit láthattunk a részvénynél; nem véletlenül, ugyanis ismét több soron meghaladta az óriáscég az elemzői várakozásokat, illetve a menedzsment még tovább emelte az egész évre vonatkozó bevételi előrejelzését.

Címlapkép: Getty Images