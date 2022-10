Beszakadó gázár: fontos bejelentést tett a távhőszektor számára az Energiahivatal

A 100 euró alá szakadó tőzsdei gázár jótékony hatását igyekszik „meglovagolni” a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) azzal, hogy ma megszabta a jövő év első negyedévében elismert gázár költségek szabályait, szakkifejezéssel az indokolt költség alapjaként elismert referencia földgázárat. Ez a lépés a nyári kiváró stratégia miatti rendkívüli helyzet ellensúlyozását is szolgálja azzal, hogy a beszakadó piaci árak mellett jócskán lejjebb lehessen szorítani a távhő szektor felé a mostani fűtési szezon átlagában elismert költség szintjét.

Az enyhébb és szelesebb időjárás, az uniós gázársapka üzenete, illetve a szinte teletöltött európai gáztárolók együtt a mélybe küldték a holland TTF gáztőzsdén a másnapi, illetve a következő havi gázkontraktus árát. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a másnapi ár 30 euró körülre szakadt, sőt tegnap átmenetileg a negatív tartományban is járt, a legközelebbi (novemberi) havi kontraktus ára pedig a lélektani 100 euró alá szakadt tegnapra, azaz annak közelébe, ahonnan júniusban az Északi Áramlat 1-en visszafogott orosz szállítások miatt kilőttek az árak. A legközelebbi lejáratok áresése a rákövetkező időszaki kontraktusok árát is érdemben lehúzta, igaz azok még mindig inkább a 130-140 euró/MWh-s tartományban járnak, tehát extrém mértékben szétnyílt a közeli és távolabbi lejáratok közötti olló. Ez a téli európai gázellátási, és biztonsági helyzettel kapcsolatos nagyfokú bizonytalanságot jelzi, illetve azt, hogy miután majd a tárolói készletek elkezdenek apadni, félő, hogy a nehezebb gázpiaci helyzetre az oroszok még inkább csökkentett gázszállításokkal válaszolnak, hogy ezzel újra felhajtsák az árakat a leginkább szorult téli hónapok során.

Ezeket a kockázatokat is igyekszik tompítani a MEKH azon friss döntése, amelyben ma megszabta a távhőszektor számára jövő januártól márciusig az indokolt költség alapjaként elismert referencia földgázárat. Így tehát az fog számítani, hogy holnaptól, október 26-tól kezdve a következő 20 kereskedési napon milyen záróár alakul ki a jövő januári, februári és márciusi TTF határidős kontraktusokban, illetve ezekkel párhuzamosan az ugyanilyen lejáratú EURHUF határidős kontraktusokban. Ezek tehát azok az input adatok, amelyek egy megadott képlet szerint kiadják azt a földgáz referenciaárat, amit a MEKH és a kormány később figyelembe vesz majd a távhőszektor indokolt költségei (megtérítése) kapcsán a jövő év első negyedévében.

A referenciaár meghatározásához szükséges időintervallum mostani megkezdése, a lépés időzítése, mindenképpen jónak tűnik a meredek, de bizonytalan ideig tartó gázáresés mellett.

Erre nagy szükség is van magyar állami költségvetési okok miatt, amint ugyanis az alábbi ábrán emlékeztetünk rá és meg is írtuk: a MEKH a nyáron az utolsó pillanatig kiváró stratégiájával sajnos rendkívül magas gázárkörnyezetben tudta meghatározni az idei negyedik negyedévre vonatkozó földgáz referenciaárat, ami végül 300 euró/MWh lett. Részben ezért kellett jócskán megemelni ősztől a távhődíjakat a nem-lakossági szegmensben, hogy a magas gázbeszerzési költségből és a lakosság számára változatlan áron rezsicsökkentett távhőárból fakadó komoly veszteségeket és abból adódó költségvetési kiadási kényszert mérsékelni lehessen. Most pedig azzal, hogy a piaci gázárak beszakadtak, jó lehetőség nyílt arra, hogy a jövő januártól márciusig tartó időszakra a távhőszektor indokolt gázköltségét le lehessen faragni és ezáltal a költségvetésből származó támogatást (távhőkassza) is féken lehessen tartani. Azt a következő 20 kereskedési nap gázpiaci mozgásai döntik el, hogy végül mennyi lesz a jövő év első negyedévére vonatkozó földgáz referenciaár és így a távhődíjakból meghatározott távhőbevételek mellett a távhőszektor felé mekkora költségvetési támogatást kell majd kifizetni.

