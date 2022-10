Megnőtt a kereslet, nagyüzemben termelik ki a tűzifát a magán erdőgazdálkodások

A magán erdőgazdálkodók is jelentős részt vállalnak a lakosság tűzifa ellátásában - közölte az Agrárminisztérium (AM) kedden az MTI-vel annak kapcsán, hogy Nagy István tárcavezető soron kívül egyeztetett a magán erdőgazdálkodók képviselőivel az ország tűzifa ellátásának kérdéseiről.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a magán gazdálkodók elsősorban a tüzépek faanyaggal történő kiszolgálására koncentrálnak, hozzájárulva ezzel az ország energiaellátásának biztonságos fenntartásához - írták. A közlemény szerint az állami erdőgazdaságok továbbra is prioritásként kezelik a hatósági áras tűzifa program kiszolgálását.

Hozzátették, hogy a magyarországi erdőterület közel fele magántulajdonban van, ezért az ott megtermelt faanyag piacra kerülése stratégiai jelentőségű. A kormányzat kiemelten fontosnak tartja az ország energiaellátási biztonságának fenntartását, ezért az állami erdők vonatkozásában meghirdetett Tűzifaprogram mellett külön figyelmet fordít a magánerdőkben termelt faanyag hasznosítására.

A magánszektor augusztus végéig mintegy ötszázezer köbméter tűzifát juttatott a piacra, év végéig pedig további 5-600 ezer köbméter kitermelése várható

- összegezte a megbeszélésen Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke. A felek egyetértettek abban az alapvető célkitűzésben, hogy a magán gazdálkodók a meglévő ügyfélkör kiszolgálása mellett elsősorban a faanyag kereskedők, a tüzépek számára történő szállításokra koncentrálnak.

A rendszerváltozás óta a magángazdálkodók több mint kétszázezer hektár új erdőt telepítettek, amely az ország erdőterületének egytizede. Éppen ezért folyamatosan nő a magánerdőkben található fakészlet, így a magánerdészetek fontos részt tudnak vállalni az ország faanyaggal történő ellátásában - fogalmazott Mocz András. Az elnök hozzátette, hogy tapasztalataik szerint vidéken már jó előre felkészültek az emberek a télre, hiszen tavasz óta nagy mennyiségben vásárolnak tűzifát. A fával fűtő háztartásokban a mostani vásárlók jellemzően a következő szezonra készülnek már, és egy vagy akár több évre előre tervezik beszerezni a tüzelőt. A megnövekedett keresletet a magánszektor is érzi, és ennek megfelelő részt vállal az igények kiszolgálásában - mondta a szakember.

Az AM és a szakmai szervezet közös célként jelölte meg a gazdálkodó nélküli magánerdők arányának csökkentését és a szakirányítás támogatását, hogy a jelenleg kihasználatlan erőforrásokhoz is hozzájusson az ország. Ezekben a kérdésekben további egyeztetéseket kezdeményeztek, és megerősítették a kormányzat részéről már megkezdett folyamatok, például az osztatlan közös tulajdonforma csökkentésének fontosságát - olvasható az AM közleményében.

