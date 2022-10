Megjelent egy új koronavírus, amit csak rémálom változatként emlegetnek

Az utóbbi hetekben több olyan omikron rekombinánst is detektáltak, amelyek egyes országokban elkezdtek gyors ütemben terjedni, ezért a szakértők és a hatóságok aggodalommal figyelik, kutatják őket. A szakértők korai tapasztalatai szerint elképzelhető, hogy az új változatok könnyebben megkerülik az antitesteket illetve a gyógyszeres kezelések kevésbé hatékonyak velük szemben. Mutatjuk, mit tudunk eddig az XBB „rémálom” változatról és az Egyesült Államokban terjedő B.Q1.1 és BQ.1 változatokról.

A "rémálom" változat

Az egyes jelentésekben "rémálom" változatnak nevezett XBB két omikron koronavírus-alváltozat - a BA.2.10.1 és a BA.2.10.75 - kombinációja, és állítólag "jelentős terjedési előnnyel" rendelkezik, mondta Dr. Maria Van Kerkhove az Egészségügyi Világszervezet (WHO) COVID-19-re adott válaszának technikai vezetője, fertőző betegségek szakértője az NBC Chicago beszámolója szerint.

A koronavírus alvariánsai. Forrás: Covariants.org (Az XBB a fenti ábrán még nem jelölt rekombináns, az omikron két alváltozatának kombinációja).

Van Kerkhove kifejtette, hogy a legújabb törzzsel kapcsolatos adatok még korlátozottak, de az XBB-vel végzett egyetlen vizsgálat "jelentős immuninváziót" mutat.

Azt tudjuk, hogy ez az XBB rekombináns jelentős növekedési előnnyel rendelkezik. Az omikron összes alváltozata fokozott terjedési és az immunválasz-elkerülési tulajdonságokat mutat

- mondta Van Kerkhove.

Az XBB rekombináns esetében egy pszeudovíruson, tehát nem élő víruson alapuló vizsgálat azt elemezte, mennyire képes a vírus az antitesteknek ellenállni, és a kutatás szerint a rekombináns jelentős immunelkerülést mutat. "Ez pedig aggodalomra ad okot számunkra, mert biztosítanunk kell, hogy a világszerte használt vakcinák továbbra is hatékonyak maradjanak a súlyos betegségek és a halálozás megelőzésében" – mondta a szakértő.

Az XBB-t egyes híradások szerint először Indiában detektálták, más hírek Szingapúrt jelölik meg kiinduló országként, de tény, hogy az XBB Szingapúrban széles körben terjedt el. Ezt általában azért is nehéz megmondani, mert az egyes országok vírusszekvenálás területén korlátozott kapacitásokkal rendelkeznek.

Kemenesi Gábor virológus is épp a napokban írt azt, hogy jelentős változás a koronavírus háza táján, hogy immáron látható módon is megjelentek és terjednek a vírus rekombináns változatai. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy különböző variánsok gének szintjén keverednek és szintén az előbb már említett tulajdonságok (immunitás kerülése, jobb terjedés stb.) felé fejlődnek. Meglátása szerint elértük a pandémia azon szakaszát, amikor egymással párhuzamosan, több variáns is terjed világszerte, és nagyon hasonló irányba mutálódnak (a kutatók ezt konvergens evolúciónak hívják). "Ez nagyjából arra utal, hogy nagyon hasonló hatások érik a vírust mindenhol, valószínűleg annak köszönhetően, hogy már a világ nagy része rendelkezik valamilyen módon megszerzett immunitással – azaz vagy vakcinálva lett, vagy találkozott a vírussal, vagy mindkettő egyszerre. A vírus több párhuzamosan felbukkant és terjedő variánsa, hasonló mutációk begyűjtésével próbálja az így kialakult immunitást kicselezni, legalábbis antitestek szintjén – ez a gyakorlatban „az újra elkaphatjuk” felé nyit kaput" - magyarázta a szakember.

BQ1.1 és BQ.1

Az Egyesült Államokban a BQ.1.1 és a BQ.1 megbetegedések száma az elmúlt hetekben megemelkedett, és mindkettő megelőzte a közelmúltban elterjedt más törzseket, például a BF.7-et az amerikai járványügy (CDC) szerint.

Van Kerkhove szerint az XBB, a BQ.1.1 és a BQ.1 variánsok esetében nem mutatkoztak a súlyosság növekedésére utaló jelek, "de még nagyon korai, és nagyon kevés adatunk van ennek értékelésére".

A CDC adatai szerint az október 22-én véget ért héten a BQ.1 a legújabb esetek 9,4%-át tette ki, míg a BQ1.1 az új esetek 7,2%-a mögött állt. A számok jelentős növekedést jelentettek az előző héthez képest, amikor a közelmúltbeli esetek 5,7%-át tették ki. Az adatok szerint a BF.7 mindkét héten elmaradt a többi törzs mögött. A BF.7 az október 15-én végződő héten az esetek 5,4%-át, az október 22-én végződő héten pedig 6,7%-át tette ki. Bár a BA.5 omikron alvariáns még mindig a legtöbb amerikai Covid-19-es esetet teszi ki, a CDC szerint az országban keringő többi omikron variáns aránya növekszik.

"A különösen aggasztóak a BQ.1 és egy másik rokon, a BQ.1.1.1 nevű variáns. Ez a kettő elég gyorsan terjed az Egyesült Államokban" - mondta Roy Gulick, a Weill Cornell Medicine és a NewYork-Presbyterian Hospital fertőző betegségek osztályának vezetője a CNBC-nek. A "Scrabble" változatok Gulick szerint nagyon ellenállóak a Bebtelovimabbal szemben, amely a Covid-19 kezelésében általánosan használt és ajánlott terápia, különösen azoknál a betegeknél, akik nem szedhetnek olyan vírusellenes szereket, mint a Paxlovid vagy a Remdesivir.

"E három variáns, tehát a két BQ, valamint a 4.6 és még néhány más variáns közös tulajdonsága, hogy ellenállóbbak az általunk használt monoklonális antitestekkel szemben" - mondja. A kitérő jellegük valószínűleg hatástalanná teszi a Bebtelovimabot az ezekből a változatokból származó Covid-19-fertőzésben szenvedő betegeknél - teszi hozzá. "Aggódunk amiatt, hogy ezek az új változatok, mivel a monoklonális antitestek némelyike nem lesz hatékony a megelőzésben vagy a kezelésben, az esetek számának növekedéséhez vezethetnek" - mondja.

Címlapkép: Getty Images