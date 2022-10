Nagyon sötét előrejelzést tett az EKB elnöke: magasabb munkanélküliség, lassuló gazdaság és magas infláció vár ránk egyszerre

Lagarde az egyik kérdésre válaszul azt mondta, hogy "jelenleg, amikor a recesszió ott van a horizonton..." - ez volt az első alkalom, hogy a jegybank elismerte, hogy az eurózónára recesszió vár. Eddig is nyilvánvaló volt, hogy már az EKB-nál is erre számítanak (már Luis de Guindos alelnök is azt mondta, hogy már a szeptemberi pesszimista forgatókönyv az alapforgatókönyv, ami egyben recessziót is jelent), nyilvánosan ezt még nem emelte ki az EKB hivatalos csatornán.