Reagált Brüsszel a magyar kormány szankcióellenes retorikájára

Az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Tanács keretében egyhangúlag fogadta el a 27 tagállam - így reagált Magyarország szankciós retorikájára az Európai Bizottság. Bemutatják, hogy a kirótt uniós szankcióknak súlyos gazdasági következményei vannak Oroszországra nézve. Cáfolják, hogy Oroszország energetikai óriás, az EU pedig törpe, ahogy azt is, hogy a magas gázárakat az uniós szankciók okozzák. Összességében a Bizottság a magyarországi belpolitikai vitákra reagál a szankciók kapcsán, ami meglehetősen szokatlannak mondható a testület részéről.

Az EU összes országa részese a szankcióknak

A napokban tájékoztató kampányba kezdett az Európai Bizottság az Oroszország ellen meghozott szankciók hátteréről, a nemzeti konzultáción a magyar kormány által sulykolt üzenetekkel párhuzamosan, és ennek jegyében a napokban hivatalosan is reagáltak a bombás plakátokra, majd egy külön Facebook-posztban és infografikán magyarázták el, hogy a szankciókat egyhangúan szavazzák meg a tagállamok, így tehát a magyar kormány is támogatta azok tartalmát. Most hosszú közleményben reagáltak a hazai szankciókkal kapcsolatos vitákra.

"Az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Tanács keretében egyhangúlag fogadta el a 27 tagállam. Így mind a 27 kormány – köztük Magyarország kormánya is – rész vett a szankciók elfogadásában, és kifejezett jóváhagyását adta azokhoz" - áll az Európai Bizottság közleményében, amit arra reflektálva tettek közzé, hogy Magyarország nemzeti konzultációt tart a szankciók kapcsán, illetve a magyar kormány az EU-s szankciókat hibáztatja a gazdasági problémák miatt.

Jelenleg mind a 27 tagállam – köztük Magyarország is – részese ezeknek a szankcióknak. A szankciók elfogadását a tagállamokkal hosszú heteken át folytatott előzetes egyeztetések és előkészületek előzték meg, így azok nem jelenthetnek meglepetést

- közölte az Európai Bizottság.

A bevezetőben leszögezik, hogy az Ukrajnában zajló agresszív háborút Oroszország indította, amikor provokáció nélkül megtámadta békés szomszédját. "Az EU és szövetségesei által bevezetett szankciók nyomást gyakorolnak Oroszországra, hogy véget vessen az agresszív háborúnak, amely leírhatatlan pusztítást és szenvedést okoz Ukrajnában, és sok ártatlan civil áldozatot követel" - írják, kiemelve:

A szankciók célja, hogy aláássák Oroszország képességét az Ukrajna elleni háború folytatására, és gyengítsék technológiai képességeit.

Oroszország elszigetelődik, bajban a gazdaságuk

A szankciók már most is jelentős hatást gyakorolnak Oroszországra. Teljes erejüket közép- és hosszú távon fejtik csak ki igazán - olvasható a közlésben. A Bizottság friss elemzése egyébként bemutatja, hogy Oroszország a nemzetközi szankciók hatására gazdasági modelljének megváltoztatására kényszerült, és az autarkia egy formájához próbál közeledni. Szerintük a szankciók nagyon hatékonynak bizonyultak a tekintetben, hogy azonnali és magas költségeket okoztak a Kremlnek. Emiatt egy önellátásra kényszerülő gazdasági modell létrehozása felé tartanak - áll az elemzésben.

A Portfolio friss elemzése pedig rámutatott: noha az európai energiaszámla valóban fájdalmasan megugrott, és az oroszok tényleg többszörös áron adják el nekünk a gázt, mégsincsenek a pénzüknél: az olajból származó bevételeik jelentős mértékben csökkennek, és a nagy költségvetési többlet már a messzi múltba veszett. Az orosz kormánynak vészesen fogy a pénze: idén biztosan hiánnyal zár az államkassza, és a következő évekre is ez várható. Ennek pedig komoly hatása lesz az orosz gazdaságra és a hadiiparra is.

A Bizottság friss közlése bemutatja, hogy

40 országvezetett be szankciókat Oroszországgal szemben. Ezek a világ GDP-jének több mint 50%-át képviselik.

1500 milliárdrubelt veszített az orosz bankrendszer 2022 első felében.

Az orosz olaj ára hordónként 40 dollárral alacsonyabb a globális átlagnál.

Oroszország nem tudja teljes energiakészletét Európán kívülre eladni, ezért kénytelen az olajat olcsóbban kínálni.

1000vállalat vonult ki Oroszországból. Ezek az orosz GDP mintegy 40%-át képviselték.

Az orosz polgári repülőgépek 75%-át gyártották az EU-ban, az USA-ban és Kanadában. Oroszország ezeket nem tudja karbantartani, mivel nem tud alkatrészt és felszerelést vásárolni hozzájuk.

3/4-ével esett vissza az orosz autógyártás 2021-hez képest.

A kereskedelmi szankciók jelentős hatása szinte minden orosz feldolgozóipari ágazatban érvényesül.

Oroszoroszág energetikai értelemben óriás, Európa pedig törpe volna?

Nem - ad választ a kérdésre a Bizottság. Kölcsönös függőségről beszélhetünk. Oroszország energiaexportjának hatalmas része irányult az EU-ba, és az uniós energiaimportból származó bevételek döntő fontosságúak az orosz költségvetés számára.

Az EU eddig valóban az orosz energiaexport egyik fő célállomása volt. Az energia tavaly az Oroszországból származó uniós import 62%-át tette ki (ez 99 milliárd eurónak felel meg).

Gázimportunkat a tavalyi 45%-ról 2022 szeptemberéig mindössze 14%-ra csökkentettük.

Oroszország nem irányíthatja át Európát célzó energiaszállítását teljes mértékben a világ más részeire – az Ázsiába vezető csővezetékek kapacitása korlátozott, és Oroszországnak jelentős kedvezményt kell adnia a világ más részein lévő vásárlóinak.

Ennek köszönhetően kezd megfogyatkozni Oroszország háborús kasszája, hiszen az olaj- és gázexport együttesen Oroszország állami bevételeinek csaknem felét teszi ki

- írja az Európai Bizottság.

Mi okozza valójában a magas földgázárakat?

Putyin már évek óta fegyverként használja Oroszország energiaforrásait. Az árakat Putyin gázpiaci manipulációja hajtotta fel.

A Gazprom augusztusban szándékosan korlátozta a gázellátást – a nagykereskedelmi gázárak a magasba szöktek

- állítja a Bizottság.

A Gazprom már a háború kezdete előtt sem töltötte fel az európai gáztárolóit.

A szankciók veszélyeztetnék az élelmiszer-ellátást?

Az orosz élelmiszerre és műtrágyára nem vonatkoznak szankciók - írja a Bizottság. Az EU sokat tett azért, hogy megszüntesse az ukrán gabonaexport orosz blokádját. Szolidaritási folyosóink mintegy 13,2 millió tonna gabona Ukrajnából való elszállítását segítették elő, lehetővé téve, hogy e gabona eljusson azokba a régiókba, amelyek számára ez létfontosságú.

A magas élelmiszerárakat más tényezők okozzák, konkrétan Oroszország háborúja, az exportkorlátozások, a felhalmozás

- írja a Bizottság.

Az Ukrajna helyzetét destabilizáló orosz intézkedések miatt elfogadott uniós szankciók egyike sem irányul semmilyen módon a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek (köztük a búzának és a műtrágyának) a harmadik országok és Oroszország közötti kereskedelmére.

Oroszország agresszív háborúja sodorta veszélybe a világ élelmezésbiztonságát, és nehezítette meg a legkiszolgáltatottabbak életét. Tovább fokozta a meglévő geopolitikai feszültségeket és válságokat, például a Covid19 és az éghajlatváltozás kapcsán. Oroszország véget vethetne ennek, ha befejezné az Ukrajna elleni agresszióját - zárul a közlés.

