Megjöttek a várt adatok: stabil az eurózóna gazdasága, de az infláció nem kegyelmez

Októberben éves szinten tovább nőtt az eurózóna inflációja, az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben. Az előző év azonos időszakához képest 10,7%-kal nőttek az árak legfrissebb adatok szerint. A GDP növekedése a harmadik negyedévben lassult, de kitart 0,2%-on, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A vártnál jobban nőtt az eurózóna inflációja éves alapon a legfrissebb, harmadik negyedéves adatok szerint: a mutatószám már 10,7%-on áll, miközben az elemzői konszenzus 10,2%-ot vetített előre. A havi infláció 1,5% volt, szemben a 0,6%-os elemzői várakozásokkal.

A GDP-növekedés továbbra is kitart: a negyedévben 0,2%-ot növekedett az EU gazdasága, ami tökéletesen megfelel az elemzői várakozásoknak, viszont csökkenést mutat az előző negyedéves, 0,7%-hoz képest. Az előző év azonos időszakához viszonyított növekedés eddig 2,1%, ami elmarad az előző év negyedévben regisztrált, éves 4,1%-hoz képest.

A gazdaság kilátásai egyébként továbbra sem jók. A magas energiaárak rontják a vállalatok és a háztartások jövedelmi helyzetét, ez csökkenő beruházásokkal, emelkedett munkanélküliséggel, visszaeső fogyasztással járhat együtt. Javít a kilátásokon, hogy az európai kormányok (és maga az EU is) gőzerővel dolgoznak az energiaárak gazdasági hatásának mérséklésén: Franciaország eddig is hatékonyan avatkozott be a gazdasági terhek mérséklésébe, Németország pedig óriási fiskális csomagot fogadott el. Utóbbira lehet, hogy nem is lesz szükség, az EU ugyanis maga is összeurópai megoldáson dolgozik, amelynek egyik lába a közös fiskális fellépés mellett az energiaár-emelkedések mérséklése (rövid távon árplafonokkal, középtávon az energiapiacok megreformálásával).

Az Európai Központi Bank múlt héten 75 bázisponttal 2%-ra emelte az irányadó kamatszintet, és a következő ülésre is kamatemelést vetített előre. Jelenleg a piaci 2,5-3% körüli kamatcsúcsot vár, a következő napokban kiderül, hogy a ma közölt adat mennyiben szabja át a várakozásokat.

Az elpattanó infláció hírére az euró gyengüléssel reagált, a mai kereskedésben eddig 0,33%-ot erősödött a forint, a dollár pedig 0,3%-ot az egységes piac devizájához képest. Jelenleg egy euró 410,46 forintot ér, illetve 0,9935 dollárt.