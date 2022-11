Miért jöhet be a Halloween indikátor 2022-ben?

Van egy ősrégi történet – egy mese az élőhalottak újraéledéséről– egy legenda, amely brókerről brókerre szállt, egy rejtély, mely régesrég a semmiből keletkezett, egy óceánnyi távolságra a Wall Streettől. Azt mondják, minden évben Halloweenkor valami szokatlan történik a tőzsdéken szerte a világon. Mint megannyi zombi, aki a sírjából karmol ki, a részvények is sikoltozva kelnek életre, mielőtt tavasszal újra megpihennének. Vannak, akik csak legyintenek a történet hallatán, csak egy tovatűnő illúziónak hiszik, mások esküsznek rá, hogy valódi.

A Halloween-stratégia az 1694 és 1776 közötti Angliára vezethető vissza, amikoris a kiváltságos osztály tagjai elhagyták Londont, hogy megmerítkezzenek a vidéki Anglia szépségeiben. A privilegizált osztály tagjai - többek között a befektetők- nyári vakációra mentek, hogy a nyarat egészen késő őszig a nyári rezidenciájukon töltsék. Amíg nyaralni voltak kevésbé aktívan kezelték befektetési portfóliójukat, és emiatt némi tőzsdei hanyatlás volt tapasztalható. A Halloween stratégia az az elképzelés, hogy a befektetőknek májusban kell eladniuk, majd picit el kell távolodniuk a piactól, innen ered az azóta legendássá vált szállóige, Sell in May and go away!

Van létjogosultsága a Halloween-stratégiának? Előadásunkon megvizsgáljuk!

Magyarországon nincs Halloween. Magyarországon Mindenszentek van. Az Egyesült Államokban viszont van Halloween, és mi innen, vagyis a világ minden szempontból legfontosabb részvénypiacáról hozunk jó pár papírt, amelyek ugyan nem kockázatmentesek, de ijesztően jó kilátásaik vannak. Mindegyik esetén bemutatjuk a sztorit, de elsősorban a piaci kereslet és kínálat szempontjából vizsgáljuk ezeket, így a technikai elemzés eszköztárát fogjuk felhasználni az elemzéshez. Ezt érthető módon a mögöttes folyamatok ismertetésével tesszük majd meg.

Tematika:

Mi a Halloween stratégia?

Mi Halloween indikátor?

Aktuális helyzetelemzés, részvénymustra

Amerikai, európiai hazai körkép

Piaci aktualitások, vételi, eladási zónák

Az oktatás interaktív, fel tudjátok tenni a kérdéseiteket oktatónknak Bence Balázsnak, a Sikeres Kereskedő című bestseller írójának.

Időpont: 2022. november 3. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

