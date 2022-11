Hamarosan újabb nagy bejelentés jön a nyugdíjasoknak

Portfolio 2022. november 07. 09:52

Péntektől érkeznek a nyugdíjak a nyugdíjprémiummal és a nyugdíjkiegészítéssel együtt - jelentette be Varga Mihály hétfőn. A pénzügyminiszter azt is előrevetítette, hogy decemberben dönt a kormány a januári emelés mértékéről. Ezzel hivatalosan is eldőlt: a kormány jövőre nem 5,2%-kal emeli a nyugdíjakat, hanem annál lényegesen magasabb mértékben.