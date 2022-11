64 sportuszoda zár be az országban

"Az energiakrízis elejét tapasztalva a szövetség már július-augusztusban megkezdte a létesítmények felmérését. Volt egy szakmai térkép arról, hogy mi az az elvárható uszodalétszám, ahol még túl tudunk élni. A sportszakmai üzemeltetési bizottság 49 uszodát járt be, és kérte be a távfelügyeleti adatokat, a közbeszerzési szerződéseket, és minden mást" – nyilatkozta az InfoRádiónak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kapta meg a felmérés eredményét, így objektív elbírálás alapján, valós számokkal valósulhat meg a támogatás. Wladár Sándor azt mondta, "nem maradtak nagyon fehér területek az országban", de

a munka 141 uszodában folyt, és ehhez képest 77 marad nyitva.

Megjegyezte: a Covid kapcsán megtapasztalták, milyen visszafordíthatatlan károkat tudott okozni a leállás az utánpótlás-nevelésben. Az idei korosztályos bajnokságon is voltak olyan korosztályok, ahol kétharmados leszakadás volt. Ha ez most újra bekövetkezett volna az energiakrízis miatt, akkor az elmúlt tíz év munkája erősen amortizálódott volna. Mint mondta, nem lehetnek elég hálásak a kormányzatnak, mert ők is felismerték azt, hogy ez valós segítség, és ha a létesítmények nem kapnak támogatást, akkor tényleg nagy bajban lett volna az utánpótlás és az élsport is.

Az állam a megnövekedett energiaárak és a régi árak közötti különbséget vállalja át.

Cserébe a nyitva tartó intézményeknek "mindent bele kell tenni." Az úszósport résztvevőitől is rugalmasságot várnak el, és hogy fogadják el az új körülményeket. A 25 fokos víz nem tűnik kevésnek, de mégiscsak kevésbé jó 4-6 órákat edzeni a hideg vízben. A szövetség elnöke elmondta: az edzésszámot, az edzésidőt csökkentik, az egy pályán úszó versenyzők száma növekedni fog. A bezárások miatt egyes úszókat busszal vagy máshogy viszik a húsz kilométeres körzetben nyitva tartó uszodákba.

Az üzemeltető részéről is tettek javaslatot a bizottság tagjai, hogy miként lehet minimális befektetéssel 15- 20-30 százalékos energiamegtakarítást tenni." A támogatás magával fogja vonni, hogy lesz ellenőrzés, és a kell, akkor lesz szankció is" – fogalmazott Wladár Sándor.

Azzal kapcsolatban, hogy a lakosság is használhatja-e az érintett létesítményeket, a szakember elmondta: a hatékonyság és a hasznosítás kapcsán a nyitvatartási idők megnyúlnak, és nem este 7-kor, hanem esetleg 10-kor zárnak este. A Császár-Komjádi Sportuszodában például nyújtott nyitvatartás lesz, és amikor nincsenek edzések, akkor a többi látogató is tudja használni ezeket az uszodákat.

