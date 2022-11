Hatósági ár jön a tojásra és a burgonyára - Mi vár ránk az újabb árstopok után?

A meglévő hat élelmiszer mellé a kormány két újabb élelmiszer, a tojás és a burgonya esetében döntött az árstop alkalmazásáról, idén szeptember végi, a jelenleginél alacsonyabb árakon rögzítik ezeknek az árát. Cikkünkben bemutatjuk, hogy a döntésnek milyen makrogazdasági és piaci hatásai vannak, valamint hogy mit üzent ezzel a kormány.

Két hétig tartó várakozásnak vetett véget szerdán a kormány: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis bejelentette, hogy az étkezési burgonya és a tojás árát legfeljebb a 2022. szeptember 30-i áron értékesíthetik a boltok. A bejelentés szerint az is eldőlt, hogy a rögzített ár a kereskedelmi árra vonatkozik, de a nagybani piacon ezt nem kell alkalmazni. A miniszter elmondása alapján a tojás esetében a szeptember végi árhoz 25%-os, a burgonya esetében 10%-os árcsökkenést jelent. A kormány várakozása szerint az árstop kiterjesztése 0,1-0,2 százalékponttal szoríthatja le az inflációt, hatálya év végéig tart, mint a már létező élelmiszer-árstopok esetében.

Mi várható a gazdaságban?

Az intézkedés alapján az első benyomásunk az lehet, hogy a felfokozott várakozások ellenére viszonylag szűk termékkörre terjesztette ki a kormány a hatósági árak rendszerét. Ennek van egy kedvező olvasata: az agrárágazat egy kisebb része kényszerül csak alkalmazkodásra (tojás- és burgonyatermelő szereplők), torzulnak a normál piaci viszonyok, de nem olyan mértékben, mintha széles körben terjesztette volna ki az árstopot a kormány. A piaci szereplők már ennek is örülhetnek.

A másik olvasata viszont az, hogy mivel az árstopokat mérsékelt módon terjeszti ki a kormány az intézkedés inflációleszorító hatása elenyésző: miközben októberben az év/év alapon számolt áremelkedés üteme 21,1% volt, és a kormány várakozása szerint az infláció az év végére a 25%-os mértéket is megközelítheti, addig a 0,1-0,2 százalékpontos inflációcsökkentő hatás szinte észrevehetetlen.

A kormány is látja ezt, ugyanis a miniszter a Kormányinfón elismerte: az árstopok valamelyest mérséklik az inflációt, de valójában nem az infláció leszorító hatás a legfontosabb, hanem az, hogy akik ezeket a termékeket fogyasztják, ne találkozzanak magasabb árakkal ezen termékek esetében. Vagyis elsődlegesen nem is gazdasági, hanem politikai célokat szolgál az árstop kiterjesztése. Ezt a feltételezésünket erősíti, hogy a korábban jelzett szempontok (magas drágulási ütem és domináns magyar termelés-ellátás) alapján összeállított listánkon más termékek ezen két termék előtt álltak. Ez a két termék viszont olyan régi fogyasztási szokásokkal rendelkező élelmezési cikk, hogy a kormányzati beavatkozás népszerű lehet a lakosság körében. A döntés során feltehetően ez is fontos szempont lehetett.

Mi várható a termékeknél?

A KSH részletes adatai alapján a következő folyamatok tükröződhetnek az érintett termékek áraiban az árstop bevezetése után.

A tojás ára (10 darab) 2021 októberében 469 forint volt, ez 2022 októberében 899 forintra emelkedett. Vagyis a tojás egy év alatt 92%-kal drágult. Ha abból indulunk ki, hogy a szeptemberben látott 723 forintos KSH-árat kell alkalmazni (ettől eltérő lehet a szeptember végi árszint), akkor a tojásinfláció a rendelet hatályba lépése után 54%-ra csillapodik. Az árcsökkenés itt közel 25%-os, ami egybevág a miniszter szavaival.

A kései burgonya ára 2021 októberében 252 forint volt kg-onként, 2022 októberében ez 380 forintra emelkedett, ami 51%-os drágulásnak felel meg. Ha viszont a szeptemberben látott KSH-adatot vesszük alapul (ami 352 forint volt), akkor az áremelkedés mértéke 40%-ra csillapodik. Az árcsökkenés itt 8%-os, ami közel megegyezik azzal, ami a Kormányinfón elhangzott.

Vagyis a tojás esetében 700-800 forint körül lehet az új hatósági árszint, míg a burgonyánál valahol 350 forint körül várható a maximált ár.

A mesterségesen alacsonyan tartott ár közgazdaságilag logikus következménye az adott termék kínálatának csökkenése, valamint a túlfogyasztás, vagyis a kereslet megugrása. Ennek fényében nem lennénk meglepve, hogy (hasonlóan más árstopolt termékekhez), a vásárlók időszakosan és változó mértékben, de áruhiánnyal találkoznának az érintett tojás és burgonyatermékek esetében. Ugyanakkor ez a piaci állapot az ellátási láncban résztvevő szereplők reakciójától is függ:

Hogyan reagálnak a kiskereskedelmi üzletláncok: lenyelik-e a veszteséget (vagy az elmaradt nyereséget), vagy keményebb tárgyalásokkal és az alkupozíciójuk erőteljesebb érvényesítésével a beszerzési áraikat szorítják lefelé, ami oda vezethet, hogy a termelők is pórul járhatnak.

Nem kizárt, hogy a termelők a kiskereskedelmi egységek oldaláról árlenyomó szándékokkal szembesülnek, épp egy olyan időszakban, amikor költségeik inkább emelkednek (energiaszámla, takarmányárak, béremelések). Ezek fényében rendkívül érdekes lesz, hogy hogyan reagálnak a termelők és hogy a hazai, valamint a külföldi szereplők eltérően reagálnak-e.

Mivel volumentermelésről van szó, ezért könnyen elképzelhető, hogy a hatékonyabban termelő külföldi szereplő végül úgy dönt: az eddigi jellemzően magasabb magyar piaci ár ugyan nem emelkedik tovább, ennek hatását lenyeli, és továbbra is nagy mértékben hoz be terméket hazánkba, mert arra számít, hogy ezzel közép távon a piaci pozícióit, és részarányát erősíteni tudja Magyarországon.

Ha viszont a külföldi szereplők úgy döntenek, hogy nem éri meg hazánkba importálni, akkor könnyen lehet hiány az adott termékekből. A Pénzcentrum friss cikkében például azt írta, hogy burgonyából a hazai fogyasztás mintegy 50-60%-át lehetett tavaly fedezni, azóta pedig tovább csökkent a burgonya termőterülete hazánkban, ezért nagyobb mértékű importra volt szükség idén. A tojás esetében a hazai igények 80%-át elégíti ki a hazai termelés.

Egy ilyen helyzetben fennáll annak a valós veszélye, hogy közép távon (akár 1 éves időhorizonton) a kisebb volumennel, ezért alacsonyabb méretgazdaságosággal rendelkező, kevésbé hatékony hazai szereplők kiárazódnak a piacról, vagyis visszaszorul a magyar termelés, ami kedvezőtlen fejlemény lenne a magyar mezőgazdaság szempontjából.

A hazai piac krumpli- és tojásellátottságáról részletes cikket írt a Pénzcentrum, ami ide kattintva olvasható.

Az élelmiszerek inflációjával pár nappal ezelőtt részletesen foglalkoztunk a Portfolio Checklist podcastadásában, valamint pár hete Surányi György korábbi jegybankelnök beszélt az árstopok következményeiről.

Mi várható a boltoknál?

Az sem mindegy, hogy a kereskedelmi láncok mennyiben fogják lenyelni az újabb árstopokból fakadó veszteségeiket, illetve elmaradó nyereségüket. A korábbi tapasztalatok alapján elkezdhetik beépíteni más termékekbe az elmaradt nyereséget (kompenzálnak), így más termékek ára drágulhat nagyobb mértékben. Ezért előlállhat az a furcsa helyzet az árstopok kiterjesztése nyomán, hogy a kormány amit a réven nyer (alacsonyabb árak, kisebb infláció), azt elveszíti a vámon (más termékek drágulása, piaci pozíciók felbomlása).

Korábbi elemzésünkben ezt a folyamatot részletesen is szemléltettük. „A Ryanairnak egy terméke van, nem nehéz észrevenni, ha emelkedik az ár, ráadásul pont annyival, mint a különadó. Főleg akkor nem, ha hangosan beszélnek is erről… A kiskercégek semmit sem fognak mondani, ha mégis mondanak valamit, akkor azt, hogy nem hárítják át az adót” - mondta forrásunk. Ezt azzal indokolta, hogy senki sem szeretne vásárlókat veszíteni azzal, hogy az adóemelés áthárításáról beszél, még akkor sem, ha így tesz, és fogyasztóvédelmi ellenőrzést sem szeretne. „Szép csendben emelnek, nem mondanak semmit az áthárításról… Menjen ki egy fogyasztóvédő, és állapítsa meg, hogy a különadó vagy a termelői és beszerzési árak miatt emeltek több ezer vagy tízezer termék árán. Nem fog menni neki, mert ezt nem is lehet megállapítani” - vélekedett. Ráadásul a forint folyamatos leértékelődése is árat emel - tette hozzá. Így az árstopos termékek körében rögzített ár érvényesül, miközben a többi termék árának növekedésében megjelenik a bérköltségek növekedése (20%-os minimálbér felhajtó hatása), az energiaköltségek ugrása, a termelői és beszerzési árak emelkedése, az árstopos termékeken elszenvedett veszteség, a forint esése, illetve a megemelet adók hatása. Az (adó)áthárítás mellett a költségek csökkentése, beruházások felfüggesztése, elhalasztása, de a hatékonyság javítása is az asztalon van. Alternatív, olcsóbb beszerzési források után is néznek – mondta akkor forrásunk, aki kiemeli, hogy a termékválaszték széleskörű csökkenése lehet a történet vége, miközben az árstopos termékeknél hozzászokhatunk az egyre gyakoribb üres polcokhoz.

Azt is érdekes lesz megfigyelni a kereskedelmi szektorban, hogy hogyan rendeződik át a piac az árstop kiterjesztésének hatására. Nevezetesen, hogy a nagyobb láncok könnyebben le tudják nyelni, vagy tovább tudják hárítani más termékekben az árstop negatív következményeit, míg a kisebb boltok kevésbé tudják ezt megtenni. Ennek következtében a nagy láncok relatív pozíciója akár tovább is erősödhet az intézkedés nyomán.

Az élelmiszer-árstop korábbi alkalmazása után az is megfigyelhető volt, hogy a kisebb boltok már nem a nagykereskedőktől szerezték be az árstopos termékeket, hanem megjelentek az üzletláncokban, diszkontáruházakban, ezért ezek a nagyobb hálózatok értékesítési korlátozásokat, tilalmat alkalmaztak. Külön érdekes fejezete lesz a piaci reakcióknak az, hogy miközben a kiskereskedelmi egységekben hatósági áron találkoznak a vásárlók az adott termékekkel, addig a nagybani piacon nem ezek az árak (hanem feltehetően a piaci árak) érvényesülnek, ami a vásárlási és beszerzési szokásokat is átalakíthatja, vagyis érdekes lesz látni, hogy például a zöldséges a jövőben honnan fogja beszerezni a tojást, vagy épp a burgonyát.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor