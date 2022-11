Megvan a svájci-magyar megállapodás: 40 milliárdos fejlesztési program indul

Egy 2,5 éves tárgyalási folyamat után aláírták a svájci–magyar együttműködési program második időszakának keretmegállapodását, amelynek keretében Svájc 87,6 millió frank támogatást nyújt magyarországi projektek végrehajtására. Ez a mintegy 35 milliárd forintos összeg a magyar társfinanszírozással együtt közel 40 milliárd forintnyi fejlesztések előtt nyitotta ki az utat a következő tíz év során.

A keddi aláírási eseményen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, illetve Jean-Francois Paroz svájci nagykövet (fenti képünkön balra) vett részt, amely esemény kapcsán a magyar miniszter úgy fogalmazott az MTI tudósítása szerint: egy olyan sikeres együttműködés tudnak most megújítani, amely eddig is kézzelfogható hasznot hozott Magyarországnak, és reméli, hogy a most induló programsorozat is hasonlóan termékeny és gyümölcsöző lesz.

A programokban számos olyan terület szerepelhet a támogatandó projektek között, amelyek Európa jövőjét alapozhatják meg, és Magyarország és Svájc számára sem mindegy, hogy Európa és az európai nemzetek jövője hogyan alakul – tette hozzá. Megjegyezte: Svájccal kiváló kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni. A mostani megállapodás aláírása pedig olyan szimbolikus tett, amellyel részben tovább mélyíthetők a kétoldalú kapcsolatok, másrészt az európai együttműködésben még egy hozzá adott értékkel tudják gyarapítani a meglévő széles palettát – fogalmazott a miniszter.

A kedden Budapesten aláírt megállapodás olyan fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé az elkövetkező tíz évben, amelyek hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez, a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásához, a munkahelyteremtéshez, a környezetvédelem és az egészségügy további javításához, valamint a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez.

Jean-Francois Paroz, Svájc magyarországi nagykövete azt mondta: ez az aláírás a kétoldalú kapcsolatok új fejezetét nyitja meg, még intenzívebbé téve Svájc és Magyarország együttműködését számos területen.

Andrea Studer, a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség helyettes vezetője köszöntőjében a svájci–magyar együttműködés fontos lépéseként említette a megállapodás aláírását, tovább erősítve Svájc és Magyarország kapcsolatát.

Elmondta, a svájci hozzájárulás keretében a Magyarországnak biztosított 87,6 millió svájci frank felhasználására több területen – egészségügy, szakképzés, kutatás és innováció, mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozása, az emberkereskedelem elleni küzdelem, energiahatékonyság, víz- és szennyvízkezelés és a kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok – várhatók fejlesztések.

Vartus Gergely, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára elmondta: a szakképzés területére 3,9 milliárd forint, kutatás-innovációra 4,5 milliárd forint, a kkv-k és mikrovállalkozások finanszírozására 5,2 milliárd, az emberkereskedelem elleni küzdelemre egymilliárd, energiahatékonyságra 5,2 milliárd forint, víz- és szennyvízkezelésre 7 milliárd forint támogatás jut. Az egészségügy és a szociális terület, valamint a kisebbségek és társadalmilag hátrányos csoportok 10-11 milliárd forint támogatásban részesülhetnek.

A helyettes államtitkár hozzátette: 2,5 éves tárgyalási időszakot zárnak le ezzel a megállapodással, a pályázati felhívások fél év múlva jelenhetnek meg.

