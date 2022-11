Nincs nagy baj a magyar devizatartalékkal, de nem árt az óvatosság

Az MNB 37 milliárd euró körüli devizatartaléka jelenleg kielégít minden olyan ökölszabályt, ami szükséges mértékre vonatkozik. Ugyanakkor nem mondató bőségesnek, ezért a magyar jegybanknak nincs tere olyan látványos devizapiaci intervencióra, mint amilyet például a csehek hajtottak végre a közelmúltban. Ráadásul az MNB vállalta, hogy az energiaszámla kiegyenlítéséhez az év végéig biztosítja a szükséges devizát, ami gyakorlatilag egy tartalékcsökkentő, de facto intervenciós lépés. Ahhoz, hogy a helyzet megnyugtatóbb legyen, az uniós források révén, illetve a nemzetközi kötvénypiacról történő forrásbevonással lehetne hizlalni a tartalékot, de mindegyikhez az kellene, hogy a kormány megállapodjon az Európai Bizottsággal.

Sok vagy kevés az MNB tartaléka?

Október végén 36,9 milliárd euró volt az MNB devizatartaléka, ez 1,5 milliárd euróval kisebb, mint amit az év elején láttunk, de összességében stagnáló trendet láthatunk. A legnagyobb részt a devizakövetelések teszik ki, emellett nagyjából 5 milliárd euró körül ingadozik az aranytartalék értéke az aktuális árfolyamtól függően, illetve közel 2,5 milliárd eurót tesz ki az IMF-nél lévő SDR-számlánk.

Mi befolyásolja egy ország devizatartalékának változását?

A tartalékot elsősorban a nemzetközi kötvénykibocsátások, illetve Magyarország esetében az uniós támogatások növelhetik. Ezek azok a bevételek, melyek devizában érkeznek az országba, és a jegybank váltja le őket, tehát devizaeszközként a mérlegébe kerülnek.

A csökkenéshez pedig értelemszerűen minden olyan lépés hozzájárul, amikor a jegybank devizát ad el. Ilyen a nemzetközi kötvények kamat- és tőketörlesztéseihez szükséges devizaforrás biztosítása az állam részére, de 2020-ban ilyen volt például a lélegeztetőgép-beszerzés, most pedig az energiabeszerzés. Ez utóbbiak esetében nem törvényszerű, hogy a jegybank kínálja a tranzakcióhoz szükséges devizát, hiszen elvileg a piacról is be lehet szerezni, ám ez esetben a devizapiacon extra forintkínálat (és eurókereslet) jelenik meg, ami forintgyengüléshez vezet.

Vagyis a devizatartalékot azok a tranzakciók mozgatják, amikor a devizaváltás egyik szereplője a jegybank. Ezek fő megrendelője az állam (kormány), és a magyarázata többnyire az, hogy a devizapiacot ne befolyásolják ezek a váltások. Ha ugyanis a piacon kellene átvezetni néhány milliárd eurós tételt, az jelentős kilengéseket okozhatna a forint árfolyamában. Ezen kívül a jegybank maga is végez tartalékszint-befolyásoló műveleteket a gazdálkodása során, a legismertebb ezek közül a devizapiaci intervenció, amikor a váltás kifejezetten az árfolyammenedzselési célból történik. Az MNB egyébként ebben hagyományosan nem különösebben aktív, de például az energiaimport kifizetéséhez szükséges deviza biztosítása a kereskedőknek tulajdonképpen egy ilyen gyakorlat.

Arra nehéz válaszolni, hogy a magyar devizatartalék sok vagy kevés, hiszen minden relatív. Sok mindentől függhet, hogy egy országnak mekkora tartalékra van szüksége, az eurózónában például sokkal kisebb összeg is elegendő, de az egyes régiók kockázati megítélése is befolyásolhatja, illetve nagyban befolyásolja a gazdaság mérete. A régióban nominálisan a középmezőnybe tehető a magyar tartalék összege.

A listából kilóg Csehország, melynek a magyarhoz hasonló mérete mellett több mint háromszor annyi a devizatartaléka. Ennek oka az, hogy a 2010-es években a csehek sokáig gyengíteni akarták a koronát, vagy legalábbis megfékezni a nem kívánt erősödését, ezért devizát vásároltak a piacon, ami a jegybank tartalékát gyarapította. Részben ezért tud most a korona sokkal stabilabb lenni, mint a forint vagy a lengyel zloty, hiszen a cseheknek sokkal nagyobb a mozgásterük az ellenkező oldalon interveniálni, erősíteni a devizájukat.

Mikor elég egy ország devizatartaléka?

A tartalék akkor elégséges, ha a piac annak gondolja. Ekkor ugyanis annak pontos mennyiségétől függetlenül biztosítani tudja az ország pénzügyi (elsősorban devizapiaci) stabilitását. Ez a leírás nem véletlenül ilyen ködös: az, hogy a piac mit tekint elégségesnek, a kockázatérzékeléstől, kockázatvállalói kedvtől, a globális környezettől és a hazai gazdaság megítélésétől is függ, vagyis nincs igazából olyan pontos szám, amire azt lehet mondani, hogy biztosan elég, vagy hogy biztosan nem. Ami egy adott pillanatban még nem okoz problémát a gazdaságban, azt néhány hónappal később a piacok (akár nem is feltétlenül teljesen racionálisan) már kevésnek minősíthetik.

Természetesen vannak arra vonatkozó nemzetközi sztenderdek, amelyek megpróbálják számszerűen megfogalmazni, hogy mikor elegendő egy ország devizatartaléka. Ezek többnyire arra a logikára épülnek, hogy ha az országot éri egy bizonyos gazdasági sokkhatás, akkor az ebből következő devizaigényt ki tudja-e elégíteni a jegybank.

Az úgynevezett Guidotti-Greenspan szabály a korábbi argentin és amerikai jegybankelnökökről kapta a nevét. Ennek lényege, hogy legalább az egy éven belül lejáró külső adósság összegét kell elérnie egy ország devizatartalékának, ez tudja ugyanis biztosítani, hogy ha átmenetileg külső vagy belső okból nem jut finanszírozáshoz, akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit. Egy korábbi modell szerint legalább három havi importot kell tudni fedezni a devizatartalékból, akkor tekinthető elégségesnek az összeg, ha ez teljesül. Az IMF-nek van egy harmadik, „hibrid” tartalékmegfelelési mutatója, melyben négy tényezőt vizsgálnak összesen. Azért nevezhető hibridnek, mert a fenti két számítási metódus alapjai (a külső finanszírozás és az import) is szerepelnek benne.

Hogy áll most az MNB és miért került elő a téma?

Ha megnézzük az első két mutatót, akkor jelenleg mindkettő szerint elégséges az MNB devizatartaléka. A Guidotti-Greenspan szabállyal kapcsolatban maga a jegybank frissíti az aktuális helyzetet negyedévente megjelenő fizetési mérleg jelentésében. Legutóbb októberben készült ilyen kiadvány, amiben legalább 32,6 milliárd eurós szükséges tartalékmennyiséget állapítottak meg.

Ennél a jegybank jelenlegi tartalékszintje mintegy 4 milliárd euróval több.

A másik módszertan szerint a háromhavi importot éppen fedezi a devizatartalék. Az utolsó három hónap behozatala ugyanis 37,6 milliárd euró volt a KSH statisztikája szerint, csak egy hajszállal több, mint a 36,9 milliárdos jegybanki tartalék. Persze voltak olyan felvetések, hogy érdemesebb lenne a nettó importpozícióval számolni, amivel kedvezőbb lehetne a kép, de erre jelenleg nincs nemzetközi sztenderd. Ha nem is könnyítünk ekkorát a szabályon, az mindenképpen megfontolást érdemel, hogy az áruimport jelentős része a világ globális termelési láncában működő multikhoz kötődik, amelyek reexportálják azt. Az ehhez szükséges devizaigény vállalaton belül is rendelkezésre áll.

A háromhavi import szabályát egyébként a szakértők nagyon elavultnak tartják, inkább monokulturális (nyersanyagexportőr) országok negatív tapasztalatira épült. Ami miatt most újra kicsit előtérbe került, hogy ezekben az országokban a gazdasági sokkhatás eredete sokszor olyan cserearányromlás volt, ami összeomlasztotta az exportot. Az energiaválságban az energiaimportőr országok helyzete kicsit hasonló, hiszen cserearányromlásból fakad a külső egyensúly felborulásra.

A fenti mutatók persze folyamatosan változnak, nem csak a devizatartalék összege nőhet vagy csökkenhet, hanem a referenciaként tekintett értékek is módosulhatnak. A mostani helyzetben például a földgáz világpiaci ára nagyban befolyásolja a külső finanszírozási szükségletet, illetve az importot.

A fentiek miatt mondtuk azt az utóbbi hónapokban többször, hogy

az MNB devizatartaléka elégséges, de nem bőséges.

Vagyis megfelel a nemzetközi követelményeknek, de ahhoz már kevés, hogy mondjuk a csehekhez hasonlóan a jegybank jelentős összeggel interveniáljon a piacon.

De miért került felszínre a tartalékmegfelelés kérdése az utóbbi hetekben? Elsősorban azért, mert október közepén az MNB bejelentette, hogy az év végéig biztosítja a szükséges devizát az energiaszámla kiegyenlítésére a tartalékból. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az importőröknek (elsősorban az MVM-nek) nem kell kimenniük naponta a piacra, hogy a forint forrásukat devizára váltsák, amiből megveszik a nyersanyagot, hanem a jegybank átváltja nekik a szükséges összeget. Erre azért volt szükség, mert a szeptember végétől felerősödő forintgyengülés egyik kiváltó oka (a spekulatív pozíciók felvétele mellett) az volt, hogy a szereplők folyamatosan forintot adtak el a piacon.

Tehát az MNB látszólag jókor és jót lépett, ezt jelzi a forint utóbbi hetekben látott erősödése is. Viszont ez csökkenti az amúgy sem bőséges devizatartalékot. Az első becslések arról szóltak, hogy havi szinten 1-1,5 milliárd eurót jelenthet az energiaszámla kiegyenlítése, mostanra ez egymilliárd euró környékére csökkenhetett a gázár esése miatt. Vagyis

az év végéig mintegy 2,5-3 milliárd eurót fordíthat erre a célra a jegybank.

Azzal pedig (minden más tényező változatlansága mellett) a Guidotti-Greenspan szabály szerint is veszélyesen közel kerülne a tartalék a minimálisan szükséges szinthez. Persze sok más tényező is változik, például a rövid lejárató adósság mértéke, illetve a régi uniós költségvetésből továbbra is csorognak a támogatások, amelyek kicsit növelik a tartalékszintet.

Az uniós forrásokban és a nemzetközi kötvénypiacban bízhat a jegybank

Persze ha egy országnak a nemzetközi megfelelési mutatók alá esik a devizatartaléka, annak semmilyen azonnali gyakorlati következménye nincs, legfeljebb a befektetők számára jelent aggodalmat. Vagyis ilyenkor általában valamilyen forrásból devizához igyekszik jutni az ország, hogy megnyugtassa a piacot.

Magyarország mostani helyzetében adódik a megoldás: ha megszületik a megegyezés az Európai Bizottsággal, akkor a támogatásokból az MNB újra növelheti a tartalékot. Persze egy megegyezés sem jelenti azt, hogy azonnal megindulnak a brüsszeli források (többnyire az első negyedév végére, a második negyedév elejére várják a szakértők a pénzcsapok tényleges megnyílását), de egy fontos üzenet lenne a befektetők felé.

Még egy fontos forrás lehetne a nemzetközi kötvénykibocsátás, elsősorban euróban vagy dollárban. (A kínai és a japán piacon Magyarország eddig kisebb összeget vont be, melyek nem emelik érdemben a tartalékot.) Egy sikeres kibocsátáshoz azonban az kell, hogy az ország és a régió megítélése kedvező legyen, ezért kedvező áron legyen elégséges kereslet a kibocsátani tervezett kötvénykínálatra. Éppen ezért itt is erősen nyomna a latban egy uniós megegyezés, ami az egyik fontos kockázati tényezőt szüntetné meg.

A kulcs TEHÁT minden szempontból az uniós forrásokról való megállapodás lenne.

Emellett jelenleg a régió megítélése sem mondható jónak a háborús helyzetben, az energiaválság küszöbén és a gazdaság lassulása mellett. Az utóbbi hónapokban piaci forrástól hallottunk olyat, hogy ma „szinte semmilyen kelet-közép-európai devizakötvényt nem nagyon vesznek meg a befektetők”, éppen ezért nem is lépnek ki a régiós országok a piacra. Így egy esetleges uniós megegyezés sem biztos, hogy elegendő lenne ahhoz, hogy jó áron, kedvező feltételekkel tudjunk jelentős mennyiségű devizakötvényt értékesíteni.

A fundamentális megoldás természetesen az energiaárak esése lenne, amivel az ország finanszírozási igénye csökkenne, a külső egyensúly javulása pedig a forintpiaci nyomást enyhítené. Az energiapiaci kilátások azonban nem egyszerűen ködösek, hanem vaksötétség uralkodik, ahol a jelentős áresésre egyelőre nem adnak sok esélyt a szakértők.

Címlapkép: Getty Images