Áll a bál az uniós gázársapka terve körül, ritkán látni ilyen feszültséget

Az elmúlt napokban ritkán látott stílusú és tartalmú üzengetések zajlottak az EU legfelső szintű vezetői között arról, hogy mi legyen a hivatalosan már eldöntött uniós gázársapka témájában, illetve az valójában mit takarjon. Emellett a tagállamok között is nagy a feszültség a témában és egyelőre nem látszik az egyetértés, ami egyrészt veszélyezteti azt a tervet, hogy november 24-én valóban meg tudnak-e állapodni róla, másrészt akár a jövő évi gáztároló feltöltési stratégiát is veszélybe sodorhatja.

Az már hetek óta ismert, hogy legalább 12-15 tagállam valamilyen formában gázársapkát akar az EU-ban és az is, hogy többek között Németország és Hollandia, valamint Magyarország ellenez egy merev, nomimálisan akár fix ársapkát. A javaslat kidolgozásában illetékes Európai Bizottság pedig hetek óta óvatos az ügyben, és rendre arra figyelmezteti a tagállamokat, hogy egy merev rendszerű ársapka azzal a veszéllyel jár, hogy a nagyobb gázszállítók inkább nem küldenek gázt az EU-ba és így valójában inkább csak ront a közösség az egyébként is felborult gázkeresleti és kínálati helyzetén, az árak leszorításának szándékát pedig eleve nem lehet elérni.

Ezen szembenállás mellett került sor az október 20-21-i EU-csúcsra, amelyen némi német rugalmasság mellett az állam- és kormányfők az egyhangúsággal elfogadott szövegben azt az irányt szabták meg (lásd a 18. pontot), hogy szükség van „a földgázügyletekre vonatkozó, ideiglenes dinamikus árfolyosóra a túlzott gázárak előfordulásának azonnali korlátozása érdekében”. Az EU-csúcs első napjának főbb energiapiaci eredményeiről magyar szemszögből ebben a cikkünkben írtunk.

Ezután a héten a Bizottság a tagállami gázpiaci szakértőkkel folytatott konzultáción lényegében levezette, hogy 13 féle modellben vizsgálta az ársapka alkalmazásának lehetőségét és egyikben sem talált megnyugtató megoldásokat az árak leszorítására, mert mindegyik esetben látott kockázatokat az uniós gázpiac ellátásbiztonságára. A Politico hírlevele szerint több tagállami gázpiaci attasé elvörösödött mindezt hallva, és ezután röviddel jött egy szokatlan tartalmú és üzenetű levél az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnökétől, Charles Micheltől (képünkön jobbra) az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen felé (képünkön balra), hogy „azonnal” tegyen javaslatot a gázársapka rendszerre, amelyről az állam- és kormányfők már egyébként is megállapodtak.

Erre gyorsan jött a válaszlevél (igaz inkább a tagállami nagyköveteknek és rajtuk keresztül az államok vezetőinek címezve), amelyben Ursula von der Leyen bizottsági elnök Petr Fiala cseh miniszterelnökkel (az EU soros elnöki tisztségét Csehország tölti be ebben a félévben) együtt leszögezte, hogy igenis dolgoznak ezen és az EU-nak szüksége van egy olyan mechanizmusra, ami segít elkerülni az extrém mértékű áremelkedési időszakokat, mint ami augusztusban bekövetkezett.

Rendkívül érdekes ehhez a Michel-von der Leyen-csörtéhez a Politico azon cikke, amely sok forrásra hivatkozva leírja, hogy szinte megszűnt a kommunikáció a két nagyon fontos uniós intézmény elnöke és stábjaik között, mert annyira elromlott köztük a személyes viszony több régebbi ügy és a személyiségük különbözősége miatt. Ez is lehet egy magyarázat arra a szokatlan fejleményre, hogy a tagállami szakértőknek tartott háttérbeszélgetés után az információk gyors terjedése mellett Michel a már megállapodott gázársapkára szóló azonnali javaslattételre szólította fel von der Leyent (így tehát nem közvetlenül telefonon szólt neki, hanem hivatalos levelet írt).

Arról, hogy a Bizottság a tagállamok felőli különböző tartalmú elképzelések mentén most miben gondolkodik, a Reutersnek nyilatkozott két névtelen illetékes még a pénteki nagyköveti értekezlet előtt, ahol bemutatták a tagállamoknak a tervet. Eszerint a „piaci korrekciós mechanizmus” névre hallgató intézkedésnél lényegében azt tervezik, hogy a nagyobb uniós gázexportőrök és a vevők között egy ármegállapodás születne, amelyet úgy terveznének meg, hogy

az Európában irányadó holland TTF gáztőzsde árai és a felfutó cseppfolyósított gázszállítások (LNG) árazása közé "lőnének" vele, hogy így mind az LNG-eladók érdekeltek legyenek a szállítások folytatásában, mind a vevők kapjanak valami biztonságot és árkedvezményt a TTF-hez képest.

Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb LNG-szállítmány árát a TTF-en kialakuló árak alá lőtték be eddig, így tehát az olcsó vezetékes gázszállítás inkább mítosz, mert az LNG-szállítás jellemzően olcsóbb ennél. Igaz maguk az árszintek még így is többszörösen magasabbak most, mint egy éve, jórészt a visszafogott orosz vezetékes szállítás miatt magasra ugrott TTF árkörnyezet és a felfutó LNG-szállítások árazást torzító hatásai miatt.

A fenti tehát azt jelenti, hogy szó sem lenne egy merev gázársapka rendszerről, azaz például valamilyen nominálisan, vagy százalékosan meghatározott árról az aktuális TTF árazás alatt, hanem a TTF és az LNG-szállítási árak közé „lőnének”, egyfajta dinamikusan változó árfolyosót meghatározva és ezzel az árak volatilitását is csökkentenék. Ez azonban nyilván nem elégítené ki azon tagállamokat, amelyek egyértelmű árleszorító hatást akarnának valami merevebb ársapka rendszeren keresztül. Éppen ezért a Reuters információi szerint a pénteki nagyköveti ülés is feszült hangulatban telt, és például négy tagállam továbbra is határozott elégedetlenségét fejezte ki a bemutatott terv láttán (Belgium, Görögország, Olaszország és Lengyelország).

Érdemes megjegyezni, hogy amint az von der Leyen és Fiala leveléből is kitűnt: a fenti dinamikus árfolyosó mellett lenne egy vészhelyzetben aktiválható másik intézkedés is az olyan feszült gázpiaci periódusokra, mint ami augusztusban történt (extrém emelkedés a gázárakban). Ahogy azt a Bizottság már korábban javasolta és a tagállamok is lényegében rábólintottak az októberi EU-csúcson: a TTF spotpiaci árazására húznának egy ársapkát ilyen helyzetekben, amely remélhetőleg lefelé húzná a határidős termékek árait, illetve a többi európai gáztőzsde árazását is. Ezzel a megoldással azt is elérnék, hogy nem nyúlnának bele a hosszú távú gázvásárlásokhoz (így például a magyar-orosz szerződéshez) benchmarkként használt határidős termékek árazásába, emiatt az ellátásbiztonsági kockázatokat elvileg nem emelné egy ilyen átmenetileg aktivált intézkedés.

A gázpiaci csomagot, amelyben a közös gázvásárlás is benne lenne, elég lenne minősített többséggel elfogadnia a tagállamoknak, tehát legalább 15 tagállamnak, amelyek együtt az uniós összlakosság legalább 65%-át képviselik, de például a németek és hollandok ellenkezése miatt ez eleve kérdéses. Ráadásul az is kulcsfontosságú, hogy mi lesz a jövőre esetleg teljesen leálló orosz vezetékes és cseppfolyós gázszállítások mellett a tárolók feltöltésével, ha közben egy olyan ársapka rendszert kezdene működtetni az EU, ami inkább elijesztené a kulcsfontosságú LNG-szállítmányokat és inkább Ázsiába vinnék azokat a kereskedők.

Mivel már hónapok óta megy a huza-vona a kialakítandó ársapka rendszer körül és láthatóan még a pénteki nagyköveti ülés után is megmaradtak a feszültségek, így félő, hogy a november 24-i tagállami szakminiszteri találkozón sem tud megszületi a megállapodás, és így a csomag többi eleme is késedelmet szenvedne.

Címlapkép forrása: Európai Unió, Dario Pignatelli, az EUrópai Tanács médiatára az ENSZ COP27 klímavédelmi tanácskozásról 2022. november 8-án Egyiptomban.