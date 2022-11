Hivatalosan is bejelentették a miniszterváltást: Palkovics László megy, Lantos Csaba jön

Arra a kérdésre, hogy a szélenergia kapcsán a kormányon belül is voltak feszültségek, erről Orbán Viktor kormányfő is beszélt a parlamentben, így Palkovics László távozásával mi várható, Gulyás úgy reagált: az uniós szabályozás és a kormány tervei ezen a téren egybevágnak, mert ahhoz, hogy az uniós helyreállítási programból forrásokat tudjunk lehívni, például a szélernergia szabályozásának megváltoztatására is szükség volt. Ezt a munkát a kormány előkészítette a mostani miniszterváltástól függetlenül is – tette hozzá.Ezután kiemelte: Lantos Csaba a kormányfő felé jelezte, hogy álláspontja szerint „a szélenergiát előnyben kell részesíteni” és Gulyás szavai szerint „a miniszterelnök ezzel együtt kérte fel miniszternek”.