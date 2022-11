Holnap kiderül, recesszióba csúszik-e Magyarország

Zsugorodni kezdett-e a harmadik negyedévben a magyar gazdaság? Ez a legfontosabb kérdés a holnap megjelenő GDP-adatok kapcsán, és a Portfolio felmérésében részt vevő elemzők igen megosztottak a választ illetően. Abban azonban csaknem teljes az egyetértés, hogy ha nem is a harmadik negyedévben, de 2022-2023 fordulóján lesz technikai recesszió.

Az energiaválság baljós jeleinek, az alkalmazkodási kényszer logikájának higgyünk, vagy annak, hogy a július-szeptemberi gazdasági adatok egész jó képet festenek a magyar gazdaságról? Nagyjából ez a dilemma áll az előrejelzők előtt, akik a holnap megjelenő harmadik negyedéves GDP-adatot találgatják.

A bruttó hazai össztermék növekedése elsősorban a romló makrogazdasági körülményeknek: a magas nyersanyag- és energiaáraknak, illetve az inflációnak köszönhetően jelentősen lassulhat a következő időszakban, ennek markáns jelei már a harmadik negyedévi eredményben is látszódni fognak - vázolja a nagy képet Isépy Tamás. A Századvég Gazdaságkutató elemzője hozzáteszi, hogy ezen felül a mezőgazdaságban a történelmi nagyságú aszály jelentős visszaesést hozott a termelésben, a növekvő infláció és az egyre inkább megjelenő fiskális szigor a fogyasztás racionalizálását, a belföldi kereslet szűkülését eredményezi a lakosság körében, az év eleji kormányzati vagyontranszfer hatása pedig egyre kevésbé érezteti hatását. A növekvő kamatkörnyezet és az állami beruházások racionalizálása szintén a bruttó hazai össztermék növekedését negatívan befolyásoló tényezők közé tartozik.

A csúnya makrogazdasági képnek némiképp ellentmondanak a havi részadatok. A növekedés motorja alapvetően az ipari termelés lehetett, a legjelentősebb feldolgozóipari alágak teljesítményét az alacsony tavalyi bázis is segítette - mondja Nyeste Orsolya, rámutatva, hogy az ipar havi adataiban egyelőre nemigen látszik a válság hatása. Emellett a szolgáltatások is jól teljesíthettek, elsősorban a szállítás, turizmus és szabadidős tevékenységek nőhettek az átlagot meghaladó mértékben.

Vagyis a szakértők egyrészt arra számítanak, hogy beüt az energiaválság sokkja, másrészt a havi adatokon ezt még alig látják. Kétségtelen, hogy a havi adatok nem fedik le teljeskörűen a gazdasági teljesítményt, mégis zavarba ejtő ez az ellentmondás.

Jellemző erre, hogy Virovácz Péter, az ING elemzője 1 százalékos GDP-visszaesést vár az előző negyedévhez képest, de közben kiemeli:

nagy bizonytalanság övezi a harmadik negyedév gazdasági teljesítményét és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy végül egy komolyabb pozitív meglepetést látunk majd.

Az előrejelzések konszenzusa szerint a GDP 0,5%-kal csökkenhetett az előző negyedévhez képest, de a megelőző negyedévek jó teljesítményének köszönhetően a gazdaság teljesítménye még így is 5%-kal meghaladhatta az egy évvel korábbit. Tegyük hozzá: a rövid bázisú prognózis rendkívül bizonytalan, hiszen az elemzők közül négyen nem is adtak ilyen előrejelzést, ketten pedig stagnálást várnak.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2022. q3 éves 2022. q3 negyedéves 2022. éves átl. 2023. éves átl. Eppich Győző OTP Bank 4,7 - 4,9 0,0 Halász Ágnes Unicredit Bank 4,0 -1,0 5,4 -0,6 Isépy Tamás Századvég Gazdaságkutató 3,1 - 4,6 1,6 Kiss Péter Amundi 4,5 0,0 5,1 -0,6 Nyeste Orsolya Erste Bank 4,6 - 5,0 0,2 Suppan Gergely Takarékbank 5,5 0,1 5,3 0,4 Virovácz Péter ING Bank 3,8 -1,0 4,6 0,2 Török Zoltán Raiffeisen Bank 2,0 - 4,0 1,0 konszenzus (medián) 4,3 -0,5 5,0 0,2 Forrás: Portfolio

A járműgyártást sújtó chiphiány enyhülésének hatására határozott gyorsulást mutatott az ipari termelés, ennek, és az alacsony egy évvel ezelőtti bázisnak köszönhetően az ipari termelés éves növekedési üteme a kétszeresére, 9,6%-ra gyorsult a második negyedévi teljesítményhez képest, ami 1,8-2 százalékpontot adhatott a GDP növekedéséhez. Negyedéves alapon pedig 2,4%-kal bővült az ipari termelés, ami közel fél százalékpontot adhatott a GDP negyedéves növekedéséhez - mondja Suppan Gergely. A Bankholding vezető elemzője szerint az építőipar mind negyedéves, mind éves szinten minimálisan bővülhetett, így érdemi hozzájárulása nem volt a növekedéshez. A szolgáltatások általában lassultak. A harmadik negyedévben érdemben, 3,2%-ra mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom volumenének éves növekedése a második negyedévi 10,2%-hoz képest, jelentősen hozzájárulva a gazdasági növekedés lassulásához, míg gyakorlatilag stagnált az előző negyedévhez képest. Bázishatások, valamint a belföldi turizmus külföld felé fordulása miatt érdemben lassult a vendégéjszakák száma, hasonlóképpen a vendéglátás forgalma is. Bázishatások, és az átlag feletti fogyasztás energiaárának nyáron bejelentett emelése, a romló fogyasztói bizalom, az emelkedő kamatok miatt más szolgáltatói ágazatokban is lassulás lehetett. Az ingatlanpiaci szolgáltatások lendületét még fenntarthatta a lakásátadások és irodaátadások számának megugrása. A szabadidős szolgáltatások robosztus növekedést mutathattak az egy évvel még elhalasztott nagyfesztiválok megtartása, telt házas sportesemények és koncertek hatására. A mezőgazdaság ugyanakkor okozhat kellemetlen meglepetést a tragikusan rossz kukoricatermés miatt.

Amennyiben valóban visszaesésről számol be holnap a KSH, akkor 2022 harmadik negyedéve dinamikus növekedésnek vet véget. A koronavírus válság utáni gyors felpattanás mindeddig töretlen volt, de az elemzők szerint a kérdés inkább csak az, hogy már a holnapi adat, vagy csak 2022 utolsó negyedévi teljesítménye vet-e véget ennek.

Az igazi alkalmazkodás még hátravan, a rezsiemelés és az emelkedő energiaköltségek hatása a következő hónapokban fognak először jelentkezni

- mondja Kiss Péter, az Amundi közgazdásza. Ennek megfelelően a hazai recessziót firtató kérdéseinkre az elemzők válaszai egy szempontból csaknem teljesen egységes képet adnak: a közeljövőben lesz két egymást követő negyedév, amikor a gazdaság visszaesést szenved el. Kivételt Eppich Győző prognózisa jelenti: az OTP elemzői központ úgy látja, hogy egy visszaesést hozó negyedév lehet, így a technikai recessziót elkerüljük.

Vagyis a szakértők többsége szerint lesz technikai recesszió. Ugyanakkor ez nem lesz hosszú életű. 2022 vége és 2023 eleje visszaesést hoz a gazdaságban, de a többség szerint ezzel a csökkenésnek vége is lehet, utána újra növekedést produkálhat a magyar gazdaság. Egyedül Halász Ágnes, az Unicredit elemzője gondolja úgy, hogy a második negyedévig is elhúzódhat a gazdaság zsugorodása. Így nem is meglepő, hogy Kiss Péter mellett ő adta a másik olyan prognózist, ami szerint 2023 egészének a teljesítménye elmaradhat az ideitől (-0,6%). Hiperoptimizmus azért a többi szakértőre sem jellemző: az előrejelzések konszenzusa szerint a stagnálásnál alig fog jobb teljesítményt nyújtani a magyar gazdaság 2023-ban.

