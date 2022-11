Szünetre megy a világ legnagyobb részecskegyorsítója az energiaválság miatt

A megszokottnál két héttel előbb állítja le a Nagy Hadronütköztetőt - a CERN 2018-ban átadott részecskegyorsítóját - és a gyorsítókomplexum berendezéseit a CERN. A berendezést rendszerint leállítják télre, és most az energiával való spórolás miatt hozták előre az üzemszünetet - írja a rakéta.hu

A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) már két hét múlva, azaz november 28-án leállítja a gyorsítókat és a Nagy Hadronütköztetőt is az európai energiakrízis okán a kutatói komplexumokra bevezetett új szabályok miatt. A komplexum a francia-svájci határon helyezkedik el, és összesen nyolc gyorsítót, valamint két lassítót foglal magában, amelyeket hatalmas energiafogyasztás mellett üzemelnek. Kiemelkedő a Nagy Hadronütköztető, amely önmagában a CERN energiafogyasztásának a feléért felelős.

A komplexum üzemeltetése összesen 300 000 brit otthon fogyasztásával ér fel, amely évente 1,3 TWh energiát jelent, a fogyasztás viszont nem egyenletes az év során: a téli hónapokra akár 60 százalékkal is csökkenhet az érték, amely a Nagy Hadronütközető átmeneti leállásának köszönhető. Az energiahatékonyság növelése már korábban napirenden volt, ám a jelenlegi energiakrízis nagyobb nyomás helyezett a kutatási szervezetre is.

A november 11-ei bejelentés szerint a két héttel előrébb hozott szünet mellett 2023-ban 20%-kal kevesebbet használják majd a gyorsítókat is. Az ellátó EDF szükség esetén akár teljesen le is állíthatja az energiaellátást, ilyenkor a komplexum a svájci oldalról még kaphat áramot, de ha innen is korlátozzák az elérést, akkor a szervezet dízelgenerátorokból fedezi majd a szükségletet.

