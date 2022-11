Elkezdődött: zsugorodik a magyar gazdaság - Itt az új GDP-adat

A harmadik negyedéves GDP-adat megjelenése előtt az volt a fő kérdés, hogy mennyire látszik már a magyar gazdaságon az energiaválság fékező hatása. Logikus feltételezés volt, hogy a nagy ársokk erősen visszafogja a teljesítményt, ám azokon a területeken, amelyekre a havi adatok segítségével ráláthattunk, nem történt semmi drámai, sőt, az ipar például még gyorsult is kissé. Még a kiskereskedelem sem indul el a lejtőn, az ugyan látszott, hogy az infláció elkezdte megenni a vásárlóerőt, de egy stagnálására a bolti forgalomban még ez is jó volt. Az egyetlen kifejezetten rosszul teljesítő terület a mezőgazdaság volt, ott nem az energiakrízis, hanem az aszály rombolta a termelést.

A mai adat inkább a borúsabb várakozásokat igazolja, hiszen mínuszos lett a rövid bázisú GDP-mutató. Igaz, voltak ennél is pesszimistább előrejelzések, így végül is a 0,4%-os esés gyakorlatilag megegyezik a piaci előrejelzések piaci konszenzusával.

Az első adatközléskor a KSH még nem tud sok részletet mondani a GDP részleteiről, ezt majd néhány hét múlva ismerhetjük meg. A közleményben a hivatal azt jelezte, hogy a növekedéshez szinte valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult, leginkább az ipar és a piaci szolgáltatások. Az iparon belül különösen a közúti jármű gyártása, a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása, a piaci szolgáltatások közül pedig főként a szállítás, raktározás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység bővülése volt jelentős. A növekedést fékezte a mezőgazdaság jelentős visszaesése. Ezek a mondatok azonban az éves 4,1 százalékos bővülés összetevőire vonatkoznak, így nemigen lehet belőlük következtetést levonni arra, hogy ezen belül a harmadik negyedév visszaesésének mik voltak a fő okai.

Az ipar havi termelési adatai kedvezően alakultak, valószínű, hogy rövid bázison is pozitívan járult hozzá a növekedéshez. A kis súlyú, nagy teljesítményváltozást nem mutató építőipar nem befolyásolhatta érdemben a GDP-t. A mezőgazdaság biztosan súlyosan lehúzta az összteljesítményt: hiába kis súlyú a szektor, a nagyon rossz terméseredmények jelentős negatív hozzájárulást jelenthetnek, és az egyik fő oka lehetett a 0,4 százalékos visszaesésnek. A részletes adatok ismerete előtt a legfontosabb kérdés pont az, hogy vajon az agrárszektor nélkül is csökken-e már a gazdaság teljesítménye, vagy csak a súlyos aszály borította meg ennyire a mutatót.

Akár pozitív, akár negatív lenne a mezőgazdaság nélkül a GDP-növekedés, az biztosnak látszik, hogy lassuláshoz a szolgáltatások is hozzájárultak. A hazai vásárlóerő a magas infláció miatt gyengül, ez pedig szinte biztosan kihatott a keresletérzékeny szektorra.

A KSH kicsit gyúrta a korábbi negyedéves adatokat, ami a képet nem írja át jelentősen, de (ahogy a fenti ábra oszlopain látszik) tisztább lassuló pálya rajzolódik ki belőlük. Az alábbi ábrán pedig az látszik, hogy a gazdaság már erősen közelített a koronavírus-válság előtti növekedési pályára, de most az energiaválság lefordította a görbét.

Ahogy az energiaválság alkalmazkodási folyamatai felerősödnek, a gazdasági teljesítmény tovább csökkenhet. Az elemzők többnyire egyetértenek abban, hogy a negyedik negyedév újabb visszaesést hoz majd, ezzel pedig teljesül a technikai recesszió feltétele. Mivel azonban a megelőző negyedévekben erős volt a lendület, ezért az áthúzódó hatás és az első fél év jó teljesíténye szép magas idei éves átlagos GDP-növekedést biztosít. Számításaink szerint bőven 4% feletti növekedés adódik 2022-re, de közel lehet az 5%-hoz is.

A jövő év viszont rosszul indul, hiszen az idei recesszió miatt alacsonyabb szintről indul a teljesítmény, a magas inflációt várhatóan nem követik le teljesen a nemzetgazdasági bérek, az induló áramév pedig új energiaköltség-sokkot okoz a vállalatoknak. Emiatt az előrejelzések ±1 % körül szóródnak, vagyis a fő kérdés megint az előjel lesz: 2024-ben növekedni vagy csökkenni fog-e a GDP.

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított(wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-indextermészetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Különösen fontos a mutató azokban az időszakokban, amikor több sokkhatás miatt erős bázishatások befolyásolják az éves indexke alakulását. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.