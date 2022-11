Gyülekeznek a felhők Magyarország egén, de lehet még sokkal rosszabb

Jelentősen rontotta kelet-közép-európai kilátásait az S&P Global friss elemzésében. A cég szakemberei szerint már érződik a kedvezőtlen globális folyamatok hatása, de készítettek egy olyan pesszimista forgatókönyvet is, mely szerint még nehezebb hónapok elé nézünk. Ráadásul a magyar gazdaság szempontjából vannak olyan egyedi kockázati tényezők, mint például az uniós források sorsa. Vagyis egy egyébként is nehéz időszakban kell még megküzdeni ezekkel a magyar-specifikus problémákkal.

Összecsapnak a hullámok a régió felett

Az egyre romló geopolitikai és pénzügyi kondíciók visszavetették Kelet-Közép-Európa növekedési momentumát – olvasható az S&P Global friss elemzésében. A hitelminősítő szakemberei szerint a gazdasági növekedés erőteljes fékezése már látszik a tartósan magas infláció mellett, ez pedig rontja az emberek vásárlóerejét.

Az S&P szerint a hat régiós ország (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Bulgária) átlagos GDP-növekedése az idei 4%-ról 2023-ban 1,4%-ra esik vissza, majd onnan 2024-ben 3,1%-ra gyorsul ismét. Vagyis a lassulás jelentős lehet, de

a konvergencia folytatódhat, hiszen az USA és az eurózóna bővülése ennél is visszafogottabban alakulhat.

A fenti alapforgatókönyv mellett készült egy alternatív szcenárió, ami a mostani pesszimista eshetőségnek felel meg. Ha az valósul meg, akkor a teljes régió recesszióba süllyed 2023-ban. Ez a forgatókönyv az orosz földgázszállítások teljes leállítását, valamint a német gazdaság recesszióját feltételezi. Ha ez valósul meg, akkor a régió átlagos növekedése 2,1 százalékponttal lehet alacsonyabb, vagyis zsugorodhat a gazdaság az év egészében is.

Persze a vészforgatókönyv sem csak az orosz gázszállításoktól és a német gazdaságtól függ, a cég szakemberei összesen négy fő kockázatot azonosítottak a régióval kapcsolatban:

Az európai gazdaság erőteljes visszaesését, mély recesszióját Az uniós forrásokhoz való hozzájutás kérdését A fokozódó költségvetési nyomást A nem optimális monetáris politikai döntéseket.

Mi várhat Magyarországra?

A hitelminősítő alapforgatókönyve szerint az idei 4,9 százalékos növekedésről jövőre 1,8 százalékra lassul a magyar gazdaság, majd 2024-ben 2,8%-ra pörög fel újra a növekedés. A pesszimista forgatókönyv viszont ennél sokkal rosszabb pályát vázol fel, akár

2,6 százalékos gazdasági visszaesés is jöhet a régió hasonló tendenciájával párhuzamosan.

Azt a cég szakértői is elismerik, hogy az egész régiót illetően az alapforgatókönyvben már most jelentősek a lefelé mutató kockázatok az elhúzódó energiaválság veszélye és az emelkedő fejlett kamatok miatt. Kiemelik, hogy a kelet-közép-európai gazdaságok ugyan látszólag kiheverték a koronavírus-járványt mostanra, azonban a járvány előtti trendet még nem sikerült elérni a kibocsátásban. Ezen a téren éppen Magyarország áll a legjobban, a második negyedév végén 2 százalékkal volt a járvány előtti növekedési pályája alatt.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban az S&P közgazdászai kiemelik, hogy a korábban vártnál szélesebb bázisú és elhúzódóbb lehet a régióban az áremelkedés. Magyarország esetében hozzáteszik, hogy ezt még súlyosbítja a forint gyengülése, a magyar deviza az év eleje óta még mindig 20 százalékos gyengülésben van a dollárral és majdnem 10 százalékos esésben az euróval szemben.

Az elemzés szerint az infláció a következő időszakban is kulcskérdés maradhat a régiós jegybankok számára, hiszen a magas áremelkedés és a lassuló növekedés között kell majd egyensúlyozniuk.

Ha pedig az orosz gázszállítások teljesen leállnak, akkor a mélyebb recesszió mellett megtörhet az energiainfláció csökkenő trendje, ebből a szempontból elsősorban Csehország, Szlovákia és Magyarország lehet veszélyben, melyek a leginkább kitettek az orosz energiahordozóknak. Ha az orosz olajszállítások leállnak, akkor a fenti országoknak további költségvetési támogatást kell nyújtaniuk, ami akár a hiány és az adósság emelkedésével is járhat az S&P szerint. Ráadásul a 2023-24-es téli gázszállítások továbbra is bizonytalanok.

Az energiafüggőségtől és a gazdaságpolitikai válaszoktól függően elképzelhető, hogy a régió adósbesorolásai is nyomás alá kerülnek – emelte ki az S&P Global.

A magyar kockázat: mi lesz az uniós pénzekkel?

A magyar hitelminősítés szempontjából további kockázatot jelenthet az uniós források sorsa, a legtöbb cég már korábban jelezte, hogy negatív tényezőként tekint a tárgyalásokra. Az S&P szerint alapesetben a magyar és a lengyel kormány is meg tud majd állapodni a források folyósításáról, mivel a gazdasági és geopolitikai érdekek ezt diktálják. Az uniós pénzek jelentős és elhúzódó befagyása ugyanis a növekedésre, a fizetési mérlegre és a költségvetésre is negatív hatással lenne, nem csak rövid-, hanem középtávon is.

Korábban már jeleztük, hogy egy ilyen forgatókönyv (a források tartós és jelentős elvesztése) az egyik fontos kockázati tényező a magyar és a lengyel hitelminősítés szempontjából

- olvasható az elemzésben.

Ráadásul kiemelik, hogy ha megszületik a megállapodás a források kiszabadításáról, akkor is további fontos gazdaságpolitikai döntésekre lesz szükség ahhoz, hogy a gyakorlatban is kiutalják azokat.

Az uniós források miatti bizonytalanság abban is szerepet játszhat, hogy az S&P szerint csak minimálisan csökkenhet a költségvetési hiány 2023-ban, ez pedig megnehezíti az adósság csökkenését. Magyarország esetében is az idei mérséklődés után a jelentősen lassuló növekedés miatt emelkedhet a GDP-arányos államadósság jövőre.

A korábban vártnál magasabb deficit pedig a finanszírozási költségek megugrását is jelenti majd a jelenlegi magas hozamok mellett. Az elemzők szerint

az adósság emelkedése a magasabb hiány miatt lehet annak az ára, hogy a gazdaság ne szenvedjen el még nagyobb visszaesést.

