Orbán Viktor reagált a lengyelországi rakétabecsapódásra

Nyugodt és alapos vizsgálatra van szükségünk a Przewodówban történt robbanások kapcsán. Egy biztos: Magyarország szilárdan áll Lengyelország mellett. Teljes támogatásomat fejeztem ki Mateusz Morawiecki a miniszterelnök úrnak tegnap este

- írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Twitteren.

We need a calm and thorough investigation regarding the explosions in . One thing is for sure: Hungary stands firmly by Poland. I expressed my full support to Prime Minister yesterday evening. #Przewodow