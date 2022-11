Sikeresen bocsátott ki zöld panda kötvényt Magyarország

Szerdán került sor Magyarország második Zöld Panda Kötvényének kibocsátására Kínában, amelynek összege 2 milliárd jüan (RMB), futamideje 3 év, fix kuponja 3,75% - olvasható az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közleményében.

A kötvénykibocsátás főszervezője a Bank of China Ltd, a China Construction Bank Corporation és az Export-Import Bank of China pénzintézetek voltak. A kötvényből befolyó jüan összeget az ÁKK az adósságkezelési stratégiának megfelelően 3 éves, fix kamatozású devizacsere ügylet keretében euróra váltja. A Zöld Panda Kötvényből befolyt összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani a szuverén Zöld Kötvény Keretprogramjával összhangban – teszik hozzá.

