Plusz pénzt ad a dolgozóinak egy magyar cég az infláció és a gyenge forint miatt

A Bitrise egy mobilalkalmazás-fejlesztőket kiszolgáló globális platformot épít, amely nemcsak építeni, fejleszteni, hanem üzemeltetni is segít az appokat. A startup eddig 83,5 millió dollárnyi (32,6 milliárd forint, mai árfolyamon) befektetői tőkét vont be. Központjuk Budapesten van, de a koronavírus-járvány alatt teljesen remote üzemmódra álltak át, és a magyar startupnak számos munkavállalója dolgozik Ázsiában, Amerikában, illetve Európában.

Az infláció megannyi helyen probléma, nem beszélve a nem mértékadó devizákat használó országokról, ahol a helyi valuták is nagyot gyengültek.

A megoldás az, hogy az érintetteknek kipótoljuk a fizetését egy negyedéves alapon történő, a valutaromlást mérő számítás alapján

– mondta el a cég társalapító-CEO-ja, Birmacher Barnabás.

Mindezt úgy, hogy a társaságnál félévenkénti bérrendezés a bevett, erre jön rá ez a plusz.

A számítás a releváns valuta tőzsdei árfolyamának negyedéves átlagát veszi alapul, tízszázalékos tűréshatárral – azaz csak 10 százalék fölötti pénzromlás esetén fizet a cég. A Bitrise új kezdeményezése 2022 utolsó negyedévétől kezdve lép hatályba. A társaság az alkalmazottak beszámolói alapján döntött így.

Abban is reménykedünk, hogy ez a kezdeményezés más cégeket is arra inspirál majd, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek

– tette hozzá Birmacher.

A Bitrise nemrég bejelentette, hogy egy újabb amerikai céget vásárolnak fel, de a piaci helyzet változása miatt kénytelenek voltak történetükben először egy nagyobb leépítést is levezényelni.

