Működik a tóhatás: kétméteres hó esett New York államban

New York állam egyes településein szombat reggelig már csaknem két méter hó esett az első nagyobb téli viharban, ami az érintett területeket megbénította, és további havazásra számítanak.

Az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az Erie-tó mellett fekvő Orchard Parkban, Buffalo egyik elővárosában 196 centiméter a hóvastagság, az Ontario-tóhoz közeli Natural Bridge településről 180 centiméter havat jelentettek.

A meteorológiai szolgálat azt jelezte, hogy vasárnap és a jövő hét első felében újabb hóvihar éri el New York állam nyugati területeit, az Erie-tó közelében újabb mintegy 40, az Ontario-tó partján pedig mintegy 60 centiméter friss hóra számítanak. A télies időjárás miatt az Egyesült Államok öt északkeleti államában van érvényben figyelmeztetés.

A New York államban kialakult hóviharokat az úgynevezett "tóhatás" okozta, amelynek lényege, hogy az Erie-tó és az Ontario-tó feletti párát a jeges szél a partvidéki területek fölé sodorja, ahol havazás formájában csapódik ki, ami helyenként dörgéssel és villámlással is együtt jár.

A havazásnak legalább két halálos áldozata van. New York állam kormányzója, Kathy Hochul szombaton arra kérte az állam érintett térségében élőket, hogy maradjanak otthon a következő 4-5 napban, és szerezzenek be elegendő élelmet. A hóvihar miatt a közösségi közlekedés akadozik, és számos repülőjáratot töröltek. A rendkívüli időjárás miatt Detroitba helyezték át Buffalo profi amerikaifutball-csapatának vasárnapi hazai mérkőzését a nagy rivális Cleveland ellen, miután a pályájukat is több tíz centiméteres hóréteg borítja.

Címlapkép: A New York állambeli Hamburgban egy helyi lakos ássa ki a kocsiját a hóból. Getty Images