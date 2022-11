Lelepleztek két balatoni rejtélyt, kiderült, mi áll a jelenségek hátterében

Két érdekes balatoni jelenség - a jégpáncélon be nem fagyó foltok és a szélcsendben tapasztalható erőteljes hullámzás - tudámonyos magyarázatáról számolt be a toretro blogja.

Veszélyes "csapdák" a jégen

Már az 1800-as évek elején is felbukkant egy kifejezés, az úgynevezett „heves” vagy „hevesek”. Ezek foltokat jelölnek, melyek jelentős jégtakaró esetén is fagymentesek maradnak vagy legfeljebb hártyavékony jég képződik rajtuk.

1964-ben a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) a „A Balaton vízháztartási egyensúlya” részeként vizsgálta meg a jelenséget, a vizsgálatokat azokra a területekre koncentrálták, ahol a heveseket a leggyakrabban figyelték meg. A tó mélyén egy érdekes különbség mutatkozott: az érintett szakaszokon (Füred és Csopak környékén) a fenéken tölcsér alakú bemélyedéseket találtak.

Ezekben vízmozgást nem, de felszínre törő buborékokat gyakran megfigyeltek. A feltörő gázból származó mintákat a tihanyi biológiai intézetben vizsgálták meg és arra jutottak, hogy a fenékből széndioxid emelkedik a felszínre. Ez a gáz nem ismeretlen a tó kutatói előtt, hiszen az utóvulkanikus feltöréseket a szárazföldön is észlelték már, sőt a füredi savanyúvíz is ezeknek a folyamatoknak köszönheti a létét.

A széndioxid jelenléte pedig megmagyarázza nem csak a hevesek létrejöttét, de azt is, hogy miért melegebb a víz felszíne a jelenségeknél, mint a környező, befagyott felületeken. A szénsavas víz környékén ugyanis leszáll a fagypont és ez akadályozza, illetve késlelteti a felszín bizonyos helyein a befagyást, így a mélyebbről feltörő, a jégnél némileg melegebb víz érkezhet a felszínre.

Szél nélküli viharok

A szél nélküli viharokat már az 1700-as években is feljegyezték. Aki gyakran fordul meg a tó környékén, az biztosan maga is találkozott már ezzel a jelenséggel, olyan időben jelentkezik, amikor az ég tiszta, szél pedig egyáltalán nem érzékelhető. Tarajos hullámok jelennek meg a tavon, melyek úgy fodrozódnak, mint viharos időben, sőt nem egyszer a partot is elöntik. A jelenségre 1936-ig több magyarázatot is próbáltak adni, a megfejtést a Balaton egyik legnevesebb kutatója, Cholnoky Jenő adta meg.

Ő felhívta a figyelmet a tó egyik legfontosabb jellegzetességére, miszerint a magyar tenger mélység/terület aránya jelentősen különbözik a legtöbb természetes tóétól. A Balaton méretével összevethető tavak ugyanis általában több tíz, nemritkán szász méternél is mélyebbek. Ezzel szemben a mi kicsinyített tengerünk legmélyebb pontja, az ún. tihanyi kút csupán 11 méterrel fekszik a felszín alatt. Emiatt a tó távolabbi pontjain feltámadó nagyobb szél könnyedén okozhat „vészt” a közelünkben, miközben a légmozgásból semmit sem érzünk. A szél egyszerűen kimozdítja a vizet a tó medréből és a szélirányba eső parton megemelkedik, a szél környezetében pedig lecsökken a vízszint.

A nyugalmi helyzetből való kimozdítást tudományos nyelven denivellációnak nevezzük, s ennek eredménye viharos felszín és a mini áradás. Ha a szél több vizet szállít a szél irányában, mint amennyi a víz mélyén visszaáramlani képes, akkor felduzzad a víz a szélnek kitett parton, mindaddig, amíg olyan erős lesz a denivelláció, hogy az ellenáramlás egyensúlyt tud tartani a szél szállításával - számolt be a blog.

Címlapkép: Getty Images