Megszületett a döntés, hamarosan élőben beszél Virág Barnabás

Továbbra is 13% az alapkamat, míg a kamatfolyosó két széle 12,5%, illetve 25%. Ezeknek azonban alig van jelentőségük október közepe óta, hiszen az MNB felemelte 18 százalékra az irányadó kamatot az egynapos betéti gyorstender bevezetésével. Az első nyilatkozatok még arról szóltak, hogy remélhetőleg csak rövid ideig tart majd ez az időszak, aztán eltelt mostanra több mint egy hónap, az irányadó kamat pedig azóta is változatlan. A legutóbb már az MNB a kockázati megítélésünk számottevő javulásához kötötte a változtatást.

A fentiek miatt most is izgalmasabb lehet a jegybanki közlemény, illetve Virág Barnabás alelnök háttérbeszélgetése, ahol egyrészt friss információt közölhetnek a kockázati megítélés alakulásáról, a lehetséges kiútról a 18 százalékos kamat időszakából. A jelenlegi környezetben ez elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokon múlhat, ez tűnik most az elsődleges kockázati faktornak a magyar eszközökkel kapcsolatban. Emellett a jegybank alelnöke az inflációs pályával és a pénzpiaci fejleményekkel kapcsolatban is friss előrejelzést mondhat.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 22. Itt az MNB döntése a kamatokról!

Címlapkép: Portfolio