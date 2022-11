Tartós havazás várható kedd estétől Magyarországon, ezek a területek érintettek

Az időjárási előrejelzések alapján kedd estétől szerda hajnalig havas eső, havazás várható Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében, főleg Alpokalján és a magasabban fekvő területeken – írja a Magyar Közút közleménye.

A hegyvidéki részeken tartósan havazhat, ezért ott magasabb víztartalmú, úgynevezett tapadó hó is kialakulhat. Sőt, egyes esetekben a magasabb csúcsok környékén akár 10 centimétert is meghaladó friss hó is várható. Éjféltől a Bakonyban is havazás kezdődhet, így szerda reggel ott is lehet esély több centiméternyi friss hóra – írja a Magyar Közút.

A szakemberek már most készülnek a hóhelyzetre: a délutáni óráktól kezdődően a szükséges előszórási, preventív sószórási munkákat is elvégzik még a havazás előtt az érintett megyékben. Ha a friss hó eléri a 3-5 centimétert a burkolaton, akkor kezdődhetnek az ekézési munkák, melyet folyamatosan, 12 órás műszakokban végeznek a Magyar Közút munkatársai.

Ennek ellenére időszakosan még így is lehetnek téliesebb útviszonyok egyes területeken

– figyelmeztetnek.

A Magyar Közút az ország teljes területén téli üzemmódra állt át november 10-én – jegyzi meg a közlemény.

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images