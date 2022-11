A Fed kamatemelések lassításán gondolkodik számos jegybankár, örülnek a piacok

A négy egymást követő 75 bázispontos kamatemelés után a Fed döntéshozóinak „jelentős többsége” úgy látta november elején, hogy „rövidesen valószínűleg helyénvaló lesz” a kamatemelési tempó lassítása, hogy jobban lehessen látni az eddig megtett szigor gazdasági hatásait – rajzolódik ki a szerda este közzétett kamatdöntési jegyzőkönyvből. Ezek a jelzések megerősítették a piac azon várakozását, hogy a december 13-14-i Fed-ülésen már „csak” 50 bázispontos kamatemelésre kerül sor, és éppen ezért az anyag közzététele után esni kezdett a dollár és ugrottak a részvényindexek az Egyesült Államokban.

Az anyag számos üzenete abba az irányba mutat, hogy a Fed döntéshozói érveket kerestek az eddigi gyors kamatemelési tempó után a lassításra, hogy közben jobban láthassák: az eddigi szigor mit okozott a reálgazdaságban és a pénzügyi stabilitás terén. Mindez azzal együtt is igaz, hogy a kamatemelések leállításáról még nincs szó, hiszen az infláció tetőzése a november 2-i döntéskor még nem volt meggyőző, csak utána egy hétre jött az ezt jelző amerikai inflációs adat.

A jegyzőkönyv arra is utal, hogy a jegybankárok továbbra is bizonytalanok voltak abban, hogy milyen szintre lesz célszerű emelni a kamatokat az inflációs, illetve munkaerőpiaci célok együttes elérése érdekében. Ez pedig indirekt arra is utal, hogy a kamatemelések majdani „tetején” is aktívan gondolkodnak, igaz még nem látják tisztán.

A piac most a decemberi kamatdöntésre további 50 bázispontos emelést áraz a megelőző négy ülésen végrehajtott 75 bázispontos szigorítás után, a lassításra utaló mai újabb jelek pedig újra gyengítették a dollárt, illetve meglódították az amerikai részvényindexeket. Az euró/doillárt 1,0360-ról 1,04 fölé ugrott, az indexek pedig a stagnálás körüli állapotból mintegy 1%-os pluszba lendültek.

Címlapkép forrása: Getty Images