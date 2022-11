Mibe fektessünk 2023-ban? Most még a kötvények ideje van itt, de hamarosan a részvények is vonzók lehetnek

Új befektetési környezetet hozott a 2020-as évtized, sok dolog megváltozott a 2010-es évekhez képest – hangzott el az Aegon Alapkezelő szerdai konferenciáján. Az alapkezelő szakemberei szerint rövidtávon nehéz jobb befektetést találni a kötvényeknél a jelenlegi hozamszintek mellett, de a gazdasági kilátások javulásával 2023-ban eljöhet az a pillanat, amikor a részvények is vonzóvá válnak.

A 2010-es évtizedben azt figyelhettük meg, hogy a jegybankok mennyiségi lazítása (QE) a globalizáció miatt nem hozott inflációt, ugyanakkor már az orosz-ukrán háború nélkül elindult egy deglobalizációs folyamat. Emellett fontos változás, hogy a jegybankok kamatemelésével magasabb hozamkörnyezet alakult ki, véget ért a zéró kamatok kora – mondta a konferencia panelbeszélgetésében Loncsák András, az Aegon Alapkezelő befektetési igazgatója. A vállalati szektor száméra fontos változás az is, hogy világszerte jellemzővé vált a különadók kivetése, ami szintén rontja a jövelmezőséget.

Az utóbbi hónapok rávilágítottak néhány olyan kulcsfontosságú területre, ahol még látunk jó befektetési lehetőséget, ilyen az energiaszektor, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, a fogyasztási javak iparága viszont az elöregedő társadalom miatt sokkal kevésbé lehet vonzó – mondta Loncsák András.

Az Aegon Alapkezelő szakembere szerint az inflációs sokk idén fájdalmas volt a befektetők számára, a kamatsokk a régiónkba gyorsan gyűrűzött be, globálisan pedig most kezd megjelenni. A következő ilyen pillanat a recessziós sokk lehet, ha erre a nagy jegybankok kisebb kamatemeléssel reagálnak, illetve csökken az infláció miatti aggodalmuk, akkor az már egy jó beszállási pont lehet a részvénypiacokon is.

Szerintem a recesszió nem feltétlenül rossz dolog, ezek a gazdasági lassulások, visszaesések hozzák el a megtisztulást a vállalati szektorban, új iparágak, új cégek jelennek meg szinte a semmiből – mondta Kardos Zsolt. Az Aegon portfóliómenedzsere szerint ma már elég magasak a hozamok ahhoz, hogy legyen alternatívája a részvényeknek, előbb-utóbb akár a klasszikus 60-40-es portfóliók is újra működhetnek.

Kardos szerint az inflációt nem tudjuk majd hirtelen lenyomni, kihívóbb lesz a befektetési környezet, mint az elmúlt években, sokkal aktívabb hozzáállásra lesz szükség a befektetők részéről. Ő a kötvények mellett most a nyersanyagokban lát komoly lehetőséget, szerinte könnyen lehet, hogy egy új nyersanyag szuperciklus előtt vagyunk, komoly fellendülés jöhet még ezen a piacon.

A kötvények értékeltsége nagyon sokat javult, már ott járunk, hogy a gazdasági környezet is kezd támogatóvá válni, a világ épp fordul bele a recesszióba – emelte ki Bakos Ádám, az Aegon kötvény portfóliómenedzsere. Szerinte Amerikában egyelőre elsősorban az ingatlanpiacon látszik a lassulás, a munkaerőpiac viszont nem lazult. A Fed akkor lesz rákényszerítve a kamatemelések lassítására, ha majd látja a munkaerőpiac lazulását is.

Az Aegon portfóliómenedzsere szerint rövidtávon a recesszió kezdetén elsősorban az állampapírok lehetnek vonzók a jelenlegi hozamszintek mellett, azonban amikor a világ már kifelé jön majd a lassulásból, akkor a vállalati kötvényekben is adódhatnak jó lehetőségek. Hosszú távon szerinte a kötvény típusú befektetésekkel ma csak akkor járhatnak rosszul a befektetők, ha az inflációval kapcsolatban a pesszimista forgatókönyv valósul meg. Ugyanakkor itthon például a jegybankon azt látja, hogy komolyan veszi az infláció megfékezését, vagyis ennek esélye kicsi. Éppen ezért szerinte jó évek jöhetnek a magyar kötvénypiacon.

Sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetnek 2023-ban a részvénypiacok teljesítménye mögött álló tényezők, hosszútávra akár már a jelenlegi árazás mellett is adódhatnak jó lehetőségek – mondta Pálfi György, az Aegon portfóliómenedzsere. Kiemelte, hogy idén nem a recesszió, hanem az emelkedő kamatkörnyezet miatt teljesítettek rosszul a részvények, az év eleji nagyon magas árazás esett vissza. Jövőre a recessziós időszakban viszont sokkal fontosabb lehet a vállalati eredménynövekedés, illetve annak hiánya.

Az alapkezelő szakembere külön kiemelte a régió részvénypiacait, melyek szerinte profitabilitás szempontjából nagyon jól teljesítenek, de a piac ezt egyelőre nem árazza. Szerinte a kelet-közép-európai talán az a piac jelenleg, ahol a recessziót a legjobban beárazták már, nagyon komoly diszkonttal forognak a régiós papírok.

